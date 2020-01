Mara Venier e le accuse di sessismo a Sanremo 2020: la proposta choc

Mara Venier risponde alla polemica delle 10 vallette del Festival di Sanremo 2020: desidera 8 uomini accanto

Conclusa l’esperienza in prima serata su Rai Uno con La Porta dei Desideri, Mara Venier è attualmente impegnata, oltre a Domenica In, pure in radio, padrona di casa di Chiamate Mara 3131 che, come lascia facilmente presagire il nome, permette ai fan di contattare la conduttrice veneta. E non finisce qua.

Difatti, come annunciato da Amadeus, conduttore e direttore artistico della 70esima edizione, la Zia più amata dagli italiani salirà anche sul palco di Sanremo, in occasione della finalissima prevista sabato 8 febbraio.

Mentre stanno impazzando le polemiche sulla kermesse canora, con Amadeus accusato di sessismo per alcuni commenti su Francesca Sofia Novella durante la conferenza stampa, c’è qualcuno ancora in grado di sdrammatizzare.

Quel “qualcuno” è Mara Venier, volto amatissimo della tivù di Stato. A livello professionale la presentatrice vive oggi una seconda giovinezza, premiata sempre dagli ascolti nel talk show domenicale della rete ammiraglia.

La provocazione della Zia

La proposta di Mara Venier per placare le polemiche? Affidare le redini di Sanremo a solo conduttrici donne, affiancate da 8 valletti. E mica valletti così, senza il pedigree adatto, incapaci, bensì pezzi grossi relegati nel ruolo, compresi alcuni politici. Inoltre, sempre nel programma diretto al fianco di Stefano Magnanensi, la donna ha immaginato un trio superbo. Lei, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli prenderebbero in mano lo show.

Non c’è ragion di dubitare che le tre mostrerebbero magnifica alchimia, infatti alla professionalità aggiungono l’amicizia lontano dai riflettori. Queen Mary e la Sabrina Nazionale hanno regalato simpatici siparietti pure durante la scorsa edizione di Tu Si Que Vales, e la stessa compagna di Maurizio Costanzo ha professato apertura: prenderebbe in carica il Festival purché possa portare la “compagna di giochi”.

Mara Venier in prima fila

Intanto, la Venier avrà una vetrina eccezionale, al fianco di Amadeus nell’appuntamento cruciale della prossima manifestazione. Onorata dell’opportunità affidatale, si è lanciato nell’ingrato compito di rasserenare gli animi, ultimamente molto agitati. Tuttavia, se c’è una cosa indiscutibile è che, forte della sua conclamata simpatia e verve ironica, Mara mette d’accordo tutti quanti. Ci riuscirà anche stavolta?