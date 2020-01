Lady Gaga, lo sfogo dell’ex amico: “Mi ha pugnalato alle spalle”

Lady Gaga bersagliata da Perez Hilton

Ad ogni sua esibizione, una platea scalmanata accoglie Lady Gaga, autentico fenomeno in ogni campo, anche quelli dove, sulla carta, le sarebbero estranei.

Il successo ottenuto dalla pellicola A Star is Born ha mostrato grande talento pure nell’emisfero musicale e chissà ancora quanti successi otterrà l’artista, ultimamente entrata in trattativa con la Rai per calcare il prestigioso teatro Ariston.

Un sogno, quello di vederla a Sanremo, ahimè sfumato date le richieste economiche troppo esose. Come si dice è stato bello finché è durato… Dall’esterno Lady Gaga è una figura straordinariamente carismatica. Tuttavia, qualcuno che la conosce molto da vicino sostiene le peggiori cose sul suo conto.

Si tratta di Perez Hilton, il quale nel 2014 vomitò una valanga di cattiverie contro l’ex amica. Passati alcuni anni, il celebre blogger ha perfino rivelato che la cantante avrebbe addirittura sabotato la carriera di almeno due colleghe.

Il pericolo della fama

Adesso Perez è volato in Australia, invitato al reality I’M a Celebrity… Get Me Out of Here e durante l’ultima puntata ha demolito l’amatissima nemica. Interrogata sulla peggiore faida da egli avuta, ha spiegato di averne avute in realtà parecchie.

La peggiore crede però abbia coinvolto Lady Gaga, assolutamente tremenda. Tutti i presenti hanno vissuto una certa fama, ma – ha candidamente ammesso – nessuno nel camp ha toccato vette di popolarità paragonabili a Gaga.

Quando possiedi una tale fama – ha proseguito Perez Hilton – ciò distorce davvero la tua intera vita, la tua percezione della realtà e il trattamento ricevuto dalle persone. È scioccato perché la considerava una vera amica e lei l’ha tradito.

Adesso, guarda indietro e capisce il periodo da lei allora attraversato. Le persone al suo fianco nei primi anni della carriera e dedite nell’aiutarla sono oggi scomparse. Non ha più il suo team originale. Hanno trascorso tanti bei momenti insieme, di cui non ne sente tuttavia la mancanza.

Lady Gaga: ex amica non rimpianta

Gaga non si è mai preoccupata di contattarlo, a differenza sua. Le ha chiesto scusa, pur non credendo di aver sbagliato, con il risultato di essere stato ferito, tradito e pugnalato da lei.

Insomma, la delusione e il livore percepibile dalle parole di Perez Hilton è davvero parecchio. Sbilanciarsi sull’accaduto è naturalmente impossibile: solo le parti direttamente coinvolte nella storia sanno cosa sia effettivamente successo. E la pace ha tutto l’aspetto di un sogno irrealizzabile.