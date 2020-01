Loredana Bertè vuole Junior Cally vuole da Sanremo: “Mia lo vorrebbe”

Loredana Bertè chiede alla produzione del Festival di Sanremo 2020 la cacciata di alcuni concorrenti. Evidente il riferimento a Junior Cally

Durissima, praticamente come sempre. Limpida fino a risultare quasi spocchiosa, Loredana Bertè scaglia ora la sua ira contro il Festival di Sanremo 2020 o almeno una parte degli artisti in gara dal 4 all’8 febbraio 2020.

Con un post pubblicato sui social ha diffidato i giornalisti della Sala Stampa nel tributare il Premio della Critica Mia Martini a individui meritevoli di squalifica per istigazione alla violenza sulle donne.

Come forse saprete, Junior Cally è al centro delle critiche dopo che sono emersi alcuni testi violenti, sessisti e misogini. Addirittura, il Consiglio regionale della Regione Liguria ha approvato un ordine del giorno affinché la Rai ritiri seduta stante l’invito al trapper romano.

Affronto alla memoria di Mia Martini

Sulla vicenda ha preso parola Loredana Bertè: anche se non menziona direttamente il soggetto in questione, il riferimento appare palese, viste le tempistiche. La compianta sorella Mia Martini ha subito bullismo verbale mentre era ancora in vita. E le risulta difficile credere che avrebbe avallato veder associare il proprio nome a determinati soggetti.

Loredana Bertè ha lanciato un appello ai giornalisti di non premiare testi misogini e di evitare in anticipo una candidatura al Premio della Critica Mia Martini di qualsiasi artista si renda promotore di violenza sulle donne.

La voce di Cosa ti Aspetti da Me è solamente una delle tante. Se l’anno scorso suscitava discussioni Achille Lauro, le polemiche sollevate dal rapper con la maschera antigas raggiungono nuovi picchi. Sulla relativa presenza lo stesso numero uno della Rai, Marcello Foa, ha dichiarato forte irritazione per decisioni andate nella direzione opposta rispetto a quanto auspicato.

Loredana Bertè condanna Junior Cally

Lo scorso Capodanno, sul palco di Bari, Junior Cally ha replicato alle accuse, mettendo già in grande difficoltà Federica Panicucci letteralmente scioccando tutti e imponendo le scuse della padrona di casa di Mattino Cinque.

In un’edizione molto importante da un punto di vista storico (è la 70esima edizione), i messaggi veicolati contrasterebbero la politica generale della tivù di Stato e l’uscita di Amadeus riguardante Francesca Sofia Novello ha indispettito diverse volti pubblici.