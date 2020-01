Alex Belli presto papà: “Avrò un figlio da Delia Duran”

Alex Belli confessa che lui e Delia Duran sono pronti ad avere un figlio

Alex Belli rompe gli indugi: Delia Duran è l’anima gemella che attendeva da tempo. La recente esperienza a Temptation Island Vip 2 ha rappresentato un utile banco di prova per capire quali sentimenti provasse nei riguardi della partner.

Il distacco sull’isola, dove, alla pari di tutte le altre coppie, hanno vissuto distaccati e contornati da avvenenti single, ha dato le risposte sperate. Reduci da una vacanza alle Seychelles, dove l’ex volto di Centrovetrine, ha realizzato uno shooting fotografico, sono tornati con importanti consapevolezze, confidate da Alex Belli sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Il 37enne è certo sia arrivato il momento giusto di diventare papà. Insieme a Delia ci ha riflettuto parecchio, non è una decisione presa così, su due piedi, senza pensare a cosa ciò comporti. Ora, incrociate stabilità e maturità, sono convinti di volere un figlio.

Progetto famiglia

Una notizia per certi versi sorprendente, infatti Alex Belli e Delia formano una coppia da poco più di un anno. Non temono di bruciare le tappe. Oltre al sentimento, coltivano un progetto di vita importante, l’idea di metter su famiglia e ci stanno lavorando affinché accada già nel 2020.

Con la Duran l’uomo ha raggiunto il proprio equilibrio, la seconda love story importante della sua vita, dopo quella tra lui e l’ex moglie, Katarina Raniakova.

Alex Belli: luna di miele alle Seychelles

La Raniakova ha dichiarato che in passato non ebbe figli in quanto Belli sarebbe impossibilitato. A distanza di mesi, questi ha dato un’altra versione: la causa risiede nel fallimento del loro matrimonio. Ci hanno provato, invano: significativi i traumi e dolorosi gli strascichi.

La Duran – ha proseguito Alex Belli – è altrettanto pronta all’importante passo. Convivono da molto e stanno bene. Le nozze esulano dalle priorità, sebbene le Seychelles sia stata una sorta di luna di miele anticipata: il resort scelto per realizzare uno shooting pubblicitario pullulava di coppie di neosposini.

Finiti i tempi delle discussioni accese, scoppiata nel reality show affidato ad Alessia Marcuzzi, gli innamorati perseguono lo stesso obiettivo e presto ci daranno forse il lieto annuncio.