Beautiful anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio: arriva Phoebe

Imperdibili le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 26 gennaio al 1 febbraio 2020. Steffy finalmente riuscirà ad adottare la bimba, che chiamerà Phoebe in onore della sorella morta tanto tempo fa. Liam prometterà di farle da padre e di non farle mancare nulla. Tensione alle stelle quando Reese incontrerà Liam e Hope, che vorranno sapere cosa è realmente successo alla loro piccola Beth.

Anticipazioni Beautiful della settimana: Hope scopre che Steffy ha adottato una bimba

Nelle puntate della settimana della soap opera ambientata a Los Angeles, vedremo che inizierà a dare segni di cedimento il rapporto tra Liam e Hope, che non riescono a superare il dolore per la perdita di Beth.

Steffy, al settimo cielo, si incontrerà con Flo Fulton per le ultime procedure da sbrigare. Ormai, l’adozione di Phoebe è ufficiale. La neonata verrà accolta a casa Forrester con grande gioia. Sarà Liam a comunica a Hope che Steffy è riuscita a realizzare il suo desiderio.

Stando agli spoiler di Beautiful inoltre, Reese avrà i soldi che gli mancano per estinguere i suoi debiti di gioco. A tal proposito, incontrerà l’usuraio che ha minacciato Zoe e gli prometterà che a breve avrà tutto il denaro, a patto che lasci stare la figlia. In alternativa, chiamerà la polizia.

Hope in cerca di risposte

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, Reese entrerà nell’ambulatorio dove si trovano Hope e Liam. In questa occasione, la giovane Logan chiederà altre spiegazioni al medico, incerta sulle reali cause che abbiano portato al decesso di Beth. Bockingam vorrà scappare e sarà assalito dai sensi di colpa. Tuttavia proverà a mantenere la calma e confermerà a Hope che Beth è morta in seguito al distacco della placenta, dunque prima di venire alla luce.

Successivamente, Steffy e Florence si saluteranno dopo il loro accordo, promettendosi di tenersi aggiornate sulla piccola Phoebe. Reese avrà i suoi soldi che consegnerà al creditore, ma sarà tentato ancora una volta di spendere altro denaro per scommettere online.

Infine, nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 26 gennaio al 1 febbraio, Ridge Forrester metterà al corrente Brooke, Liam e Hope dell’adozione di Phioebe. A quel punto, Hope stupirà il marito, dicendogli che sarebbe bene che andasse a casa di Steffy per accogliere Phoebe nel migliore dei modi. Da questo episodio in poi, il matrimonio della giovane Logan e Liam inizierà a scricchiolare.