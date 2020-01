Striscia la Notizia, la drammatica caduta del conduttore: ‘Una bella botta sul lato B’ [FOTO]

Concluso il sondaggio di Striscia la Notizia sul conduttore ideale del Grande Fratello Vip

Continua la programmazione di Striscia la Notizia, lo storico TG satirico ideato da Antonio Ricci che va in onda da ben 32 anni. In questi giorni i due conduttori, i comici palermitani Ficarra e Picone hanno indetto un sondaggio al pubblico riguardante il Grande Fratello Vip. In pratica hanno chiesto tramite web chi secondo loro è il presentatore perfetto per il reality show Mediaset.

Tra Alfonso Signorini, Barbara D’Urso e Simona Ventura è riuscita ad avere la meglio quest’ultima che ormai è in Rai. Ma nelle ultime ore a Striscia è stato mandato in onda un servizio riguardante una caduta. Di cosa si tratta?

Caduta in studio a Le parole della settimana: il servizio di Striscia la Notizia

Qualche giorno fa è accaduto un episodio davvero clamoroso a Le parole della settimana, la trasmissione televisiva condotta sulla terza rete Rai da Massimo Gramellini il sabato sera. Un fatto nel quale il tg satirico Striscia la Notizia non poteva non occuparsi.

Infatti, nell’appuntamento trasmesso su Canale 5 mercoledì 22 gennaio, i due padroni di casa Ficarra e Picone lo hanno rilanciato. Già, perché nel talk di Gramellini, una donna che faceva parte del pubblico è caduta rovinosamente durante il programma, prendendo una bella botta sul lato B. (Continua dopo la foto)

Episodio analogo accaduto a Massimo Gremellini

Un fatto, ricorda Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, già avvenuto in precedenza proprio allo stesso conduttore Massimo Gramellini. Dove? Quando quest’ultimo partecipava con frequenza a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, all’epoca trasmesso ancora su Rai Uno.

Ma in quell’occasione, però, a precipitare sul pavimento dello studio, fu proprio Gramellini. Naturalmente anche quella volta il programma di Canale 5 si occupò della caduta e il video divenne virale sui vari social network.

Nel frattempo continua il successo a livello d’ascolti per l’accoppiata tutta siciliana Salvo Ficarra e Valentino Picone. I due palermitani, infatti, ogni sera riescono a raggiungere oltre cinque milioni di telespettatori tassellando la concorrenza, ovvero Rai Uno con I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus.