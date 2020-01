GF VIP 4, è Ivan Gonzales l’ultimo eliminato dalla casa

Nella puntata del GF VIP 4 andata in onda ieri sera su canale 5 ci sono stati molti colpi di scena. Tra questi, uno riguarda proprio l’eliminazione di uno degli inquilini dalla casa più spiata d’Italia. Anche i compagni sono rimasti di stucco quando Alfonso Signorini, annunciando il nuovo eliminato, ha pronunciato il nome di Ivan Gonzales.

Ivan Gonzales al GF VIP 4, percorso e nomination

Il percorso di Ivan Gonzales al GF VIP 4 è iniziato l’8 gennaio scorso con la partenza della nuova edizione del reality. Nelle due settimane in cui è rimasto in casa, il noto ragazzo spagnolo ha stretto rapporti più o meno stretti con tutti gli altri 18 concorrenti del Grande Fratello VIP 4.

Verrà certamente ricordato dai fans, il tentativo di Ivan di conquistare la bella Clizia Incorvaia. La ragazza, però, sembra avergli preferito Paolo Ciavarro ed è forse per questo che, nelle ultime nomination a sorpresa, i due ragazzi si sono nominati a vicenda. Ivan, comunque, è entrato in nomination nella puntata di lunedì scorso.

A fargli compagnia, dopo il salvataggio di Fernanda Lessa da parte dei migliori della serata, la miss Carlotta. Data la grande popolarità di Ivan, conquistata per lo più con la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne (dove, lo ricordiamo, scelse Sonia), tutti in casa, ed anche fuori, si sarebbero aspettati che il bell’Ivan rimanesse in casa. La vittoria al televoto contro Carlotta, dunque, veniva data quasi per certa.

L’eliminazione quasi a sorpresa di Ivan

Nonostante il parere dei coinquilini e del pubblico da casa, Alfonso Signorini ha però annunciato che, ad abbandonare per sempre il GF VIP 4, sarebbe stato proprio Ivan Gonzales. La sorpresa sul volto di tutti è stata immediata. La prima a rimanere di stucco è proprio Carlotta che, ormai, era convinta di uscire.

A gioire più di tutti per la vittoria di Carlotta è stata Fernanda Lessa. La modella ha affermato di volere molto bene alla ragazza e che, in caso di uscita, si sarebbe sentita molto sola senza di lei.

Dall’altro lato, a soffrire di più per l’eliminazione di Ivan è Andrea. Il ragazzo, sin da subito, ha mostrato la sua tristezza per quanto stava accadendo. Ed in effetti, negli ultimi giorni, i due uomini avevano stretto un rapporto di amicizia molto stretto, fatto di complicità e di moltissime ore del giorno passate insieme.

GF VIP 4, fuori Ivan col 48% dei voti

Ivan Gonzales è uscito dalla casa dopo aver ottenuto il 48% dei voti. Carlotta Maggiorana, invece, rimane con il 52%. Non si tratta, dunque, di uno stacco eccessivo. Ricordiamo che il televoto, in questo caso, era in positivo ovvero che il pubblico doveva scegliere chi, tra i due concorrenti, far rimanere nella casa. Ed Ivan, stavolta, ha perso.