GF VIP 4, ieri sera il bacio più lungo della storia del GF

Il GF VIP 4 è una continua sorpresa per i fans che, ad ogni puntata, rimangono incollati davanti al televisore. La vita degli inquilini, infatti, viene fuori in ogni suo aspetto ed anche le paure e le emozioni vengono vissute appieno.

Nella puntata di venerdi 24 gennaio abbiamo assistito a quello che lo stesso Signorini ha definito come il bacio più lungo della storia del GF. A scambiarselo Antonella Elia ed il fidanzato Pietro, entrato in casa per una sorpresa alla compagna.

GF VIP 4, la lotta di Antonella Elia alla solitudine

È indubbiamente la solitudine il problema maggiore che Antonella Elia ha dovuto affrontare nella sua vita. Cresciuta senza una madre e senza un padre, la donna ha sempre raccontato di essere sola e non avere nessuno. Affermazione che le è costata anche un duro litigio con la rivale all’interno della casa del GF VIP 4, Fernanda Lessa.

Proprio per parlare di questo nervo scoperto, dopo la visione di un emozionante video, Antonella Elia viene chiamata da Signorini all’interno del confessionale. L’emozione della donna è palpabile. Sostiene di sentirsi brutta ma non solo sul piano estetico.

La sua sensazione di bruttezza nasce dal suo essere sempre incline ad attaccare, a dire cose sbagliate. Seduta nel confessionale, appare come una ragazzina impaurita che commuove tutti, anche Signorini.

Ma Antonella non è sola! A confermarlo un video messaggio inviato direttamente dal suo amatissimo fidanzato, Pietro. Parole piene d’amore in un messaggio breve e conciso che fa brillare di nuovo gli occhi della Elia.

Il lunghissimo bacio in salone

Finito di vedere il messaggio e congedata da Signorini, Antonella Elia esce dal confessionale per tornare dai suoi amici in salone. Ma, con sua grande sorpresa, in salone i coinquilini non ci sono più. Questi sono stati chiusi in camera per consentire ad Antonella di ricevere la sua sorpresa. A quel punto è chiaro a tutti: Pietro sarebbe entrato in casa ad incontrare la sua amata compagna. Ed è proprio così!

Pietro entra in casa e Antonella Elia gli si avvicina con così tanta delicatezza da sembrare quasi incredula. Una volta difronte a lui, pronuncia dolcemente il suo nome, e lo bacia appassionatamente. In certe situazioni e con un amore grande alle spalle, le parole non servono ed il bacio tra i due fidanzati dura davvero tantissimo.

Alfonso Signorini, chiuso il collegamento e riapertolo dopo alcuni minuti, li ritrova ancora lì, intenti a baciarsi in quello che il conduttore definisce come il bacio più lungo nella storia del Grande Fratello. Ed è proprio così!

Prima di uscire dalla casa, l’uomo è chiaro con la Elia ricordandole che lei non è sola e che lui la aspetta, con tutto il suo amore, fuori dalla casa del GF VIP 4.