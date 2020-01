Oroscopo Branko 25 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 25 gennaio annuncia interessanti novità per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata un po’ stancante, invece, per le persone nate sotto il segno del Sagittario sarà instabile. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 25 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete di nuovo sulla pista di lancio in campo professionale, ma il successo dipende da voi e dal vostro talento. Mercurio è ottimo per i negoziati, Urano facilita le finanze, Marte vi rende passionali e Venere aiuta poco in amore.

Toro – In questa giornata accusate i primi sintomi di stanchezza. Per ora, è meglio evitare qualsiasi tipo di attività fisica e non assumetevi responsabilità neanche in famiglia. Mercurio porta confusione su confusione, ma Venere c’è.

Gemelli – Il weekend inizia con Mercurio molto battagliero, Sole e Saturno favoriscono le iniziative che richiedono il sostegno delle autorità. Non disperdetevi in discussioni inutili.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Tagliate di netto con certe persone, coltivate le nuove amicizie e intensificate quelle vecchie. Dovete ancora risolvere vecchie questioni. Favoriti i viaggi. Lunedì, la Luna vi farà una sorpresa.

Leone – C’è una battaglia in corso. Giove giustiziere è tutto vostro; Saturno in Capricorno vi protegge nel campo lavorativo e in tribunale. In questa giornata, Mercurio si unisce a Sole-Urano, fastidiosi per il fisico, matrimonio e collaborazioni. Rilassatevi con le persone amate.

Vergine – Cielo magnifico per la professione, lavoro, affari, studio, successo. Alcuni transiti richiedono attenzione per la salute. Massima prudenza nell’attività fisica, sportiva, con macchinari, sostanza tossiche, cibo. Venere porta agitazione nella vita di coppia, ma qualche novità in amore c’è.

Previsioni di sabato 25 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Avete dei progetti in mente che riguarda il vostro futuro ma non avete ancora stabilito i dettagli delle vostre collaborazioni. Approfittate di questa eccezionale disponibilità di Mercurio. Non trascurate la famiglia d’origine.

Scorpione – Non è facile stare fermi davanti alle sfide che vi lanciano spesso ma stavolta ci riuscite. Tutto questo è merito di Giove che tiene alto l’ottimismo, la fiducia in voi stessi. L’amore c’è.

Sagittario – Giornata instabile ma potete contare su un ottimo cielo. Infatti, il Sole vi permette di raggiungere posizioni invidiabili nel campo professionale e ottenere ottimi risultati nelle finanze. Luna nuova stimola Marte e vi aiuta a sistemare questioni abitative e mettere le cose in chiaro con i parenti.

L’oroscopo di Branko del 25 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Lasciatevi andare all’amore: fatevi guardare e lasciatevi baciare. Oltre l’amore, anche gli affari sono buoni e ci sono nuove opportunità lavorative. Luna nuova in Acquario favorisce le transazioni finanziarie, mentre Venere tocca le attività creative.

Acquario – L’importanza di questo fine settimana vi sarà chiara tra qualche tempo. La stagione del compleanno ha raggiunto il picco massimo in questi giorni cui si forma la vostra personale Luna nuova del 2020. Adesso dovete ripartire, Mercurio-Sole porta amore e fortuna.

Pesci – Le incomprensioni sono nate a causa del vostro modo sbagliato di agire. La situazione nel campo professionale è molto delicata ma potete correre ai ripari. Massima cautela alla guida.