Don Matteo 12 anticipazioni quarta puntata: Anna e Sergio sempre più intimi, Marco geloso

Le anticipazioni di Don Matteo 12 garantiscono clamorosi colpi di scena. La piccola Ines e il PM Nardi si legheranno molto, mentre Anna si lascerà consolare da Sergio.

Nel frattempo, Natalina riceverà una visita inaspettata che farà storcere il naso al prete detective. Nel dettaglio, gli spoiler della quarta puntata della fiction con protagonista Terence Hill, in onda su Rai 1 giovedì 30 gennaio, alle 21:25 circa.

Anticipazioni Don Matteo 12: arriva Manlio

La quarta delle dieci puntate s’intitola ‘Onora il padre e la madre’ e andrà in onda giovedì 30 gennaio in prime time su Rai 1. In questa puntata, a Spoleto arriverà un signore anziano e subito mostrerà interesse per Natalina. I telespettatori scopriranno che l’uomo misterioso è il padre della perpetua di Don Matteo. Superata la diffidenza iniziale, i due inizieranno a conoscersi meglio e a legarsi sempre di più. Il prete detective sospetterà che Manlio nasconda qualcosa.

Le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 12 annunciano che Ines si affezionerà sempre di più al Pubblico Ministero Nardi, che è diventato il suo tutore legale. Il capitano Olivieri farà sempre più fatica a perdonare il tradimento di Marco e chiederà a Sergio di ripararle il suo amato Maggiolino.

Il padre naturale di Ines noterà la tristezza di Anna e le offrirà la sua spalla per piangere. Il loro legame, però, non sfuggirà agli occhi attenti e gelosi del PM Nardi. La quinta puntata della 12esima stagione di Don Matteo andrà in onda giovedì 13 febbraio, per lasciare spazio alla terza serata del Festival di Sanremo.

Replica Don Matteo 12: come e quando rivedere la quarta puntata della fiction

La replica della quarta puntata di Don Matteo 12 sarà disponibile sulla piattaforma On Demand della Rai, poche ore dopo la messa in onda. Grazie a questo servizio di streaming legale, gli utenti registrati potranno guardare la puntata persa in qualsiasi momento della giornata.

Scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay, sarà possibile guardare la popolare fiction tramite tablet, smartphone o Smart Tv. Per il momento, la replica delle puntate della 12esima stagione di Don Matteo non verrà trasmessa su Rai Premium.