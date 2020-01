Pago non si nasconde più, vuole tornare con Serena

La storia tra Pago e Serena ha appassionato i telespettatori già da alcuni mesi. I due fidanzati, che stavano insieme ormai da 7 anni, hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island VIP. Proprio in quest’occasione il loro rapporto si era spezzato dato che Serena, scontenta della sua storia, si era lasciata troppo andare con il single Alessandro.

La sofferenza di Pago era sotto gli occhi di tutti. Proprio la voglia di riscatto da quel brutto momento della sua vita ha spinto l’artista ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Voglia di riflettere, dunque, con la consapevolezza di una storia ormai finita.

Il post che Serena dedica a Pacifico su Instagram

Nella puntata di ieri 24 gennaio, Pago è stato chiamato in confessionale. Sin da subito, dopo che nelle scorse puntate era entrata in caso l’ex compagna Miriana Trevisan, si è compreso che il messaggio, stavolta, avrebbe riguardato Serena. E così è stato! Pago ha visto un video in cui Serena mostrava tutta la sua tristezza per il vedere Pago e non potergli parlare. Inutile dire come questo abbia centrato il cuore di Pago che si è dimostrato colpito dalle immagini di Serena.

È stato a questo punto che Pacifico (questo il suo vero nome) ha paragonato la sua attuale situazione ad una partita di calcio. Dice di non voler arrivare ai rigori e di non voler assolutamente perdere la partita. È evidente a tutti, a questo punto, che Pago ama ancora Serena (ed in molti non avevano dubbi) e che vuole ritornare con lei appena uscito dalla casa.

La delusione di Pago al rientro in salone

Una volta chiusa questa piacevole parentesi, Pago rientra in salone e, chiudendo la porta del confessionale alle sue spalle, si aspetta forse di trovare Serena in salone. La sua delusione, per il fatto di non averla trovata lì come pensava, è palpabile. Tutti se ne accorgono, al punto che lo stesso Alfonso Signorini chiede all’uomo se gli sarebbe piaciuto trovare la donna che ama all’interno della casa in quell’occasione.

Pago risponde, stavolta, senza utilizzare mezzi termini e senza nascondersi dietro inutili paure. Afferma che “Sì, mi sarebbe piaciuto!”. A questo punto ci aspettiamo notevoli sviluppi di questa storia d’amore per la quale Serena, negli ultimi mesi, ha lottato davvero moltissimo. Ricordiamo bene le parole che la ragazza ha utilizzato quando ha avuto modo di confrontarsi direttamente con l’uomo.

Negli ultimi giorni, poi, le Storie di Serena su Instagram e, in generale, sui social sono tutte dedicate all’uomo che ama. Di pochi giorni fa un sentitissimo “Mi manchi” diretto proprio a Pago. Vedremo quel che accadrà nelle prossime settimane e se arriverà, come in molti sperano, un nuovo ingresso di Serena all’interno della casa del GF.