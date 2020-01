Uomini e Donne: gossip Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice rompe il silenzio

Vittoria Deganello ha rotto il silenzio sul gossip che la vede impegnata con Giordano Mazzocchi. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: gossip Giordano e Vittoria, lei rompe il silenzio

Qualche mese fa nel web stava circolando la notizia che Giordano Mazzocchi avesse un nuovo amore, ovvero Vittoria Deganello. Vi ricordate di loro? Lui è stato un corteggiatore e poi il fidanzato di Nilufar Addati con la quale poi ha anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip.

Lei ha corteggiato ed ha avuto una relazione di qualche mese con Mattia Marciano. In poco tempo i rumors sulla storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono scomparsi per poi ricomparire in questi giorni.

Secondo qualche sito di gossip la loro storia sarebbe certa e ci sarebbero già liti che hanno messo in crisi il rapporto. Tuttavia, Giordano aveva smentito proprio a Capodanno di essere impegnato con un’altra ragazza dopo Nilufar e poche ore fa è intervenuta personalmente anche Vittoria.

L’ex corteggiatrice ha detto di essere rimasta sconvolta per gli insulti e le critiche che ha ricevuto a seguito della pubblicazione di alcuni articoli. Poi ha smentito categoricamente la storia con Giordano, dicendo che si tratta di una cosa assurda e inventata e che non sa chi ha fatto partire questo gossip.

Inoltre, alla fine dello sfogo Vittoria ha pubblicato un messaggio in cui ha espresso chiaramente la sua stanchezza per cose che non esistono e per gli insulti ricevuti senza motivo. Dietro ad un cellulare c’è una persona che non sempre riesce a farsi scivolare addosso le cose negative che legge sui social. (Continua dopo la foto)

La reazione di Nilufar

Anche Nilufar ha detto qualcosa a proposito del gossip che vede coinvolto il suo ex fidanzato e Vittoria. L’ex tronista ha chiesto di non essere più taggata, di non essere più cercata in direct su Instagram per cose che non la riguardano e che, soprattutto, non le interessano.

Nilufar odia il chiacchiericcio, odia certe dinamiche e “robe strane” che si vengono continuamente a creare nel mondo della cronaca rosa. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?