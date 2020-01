Elga Enardu parla di Serena e Pago: ‘Il GF Vip non era il contesto adatto a loro’

Elga Enardu, sorella gemella di Serena, ha dato la sua opinione su quello che sta succedendo tra Serena e Pago

Grande Fratello Vip: Pago deciderà di tornare con Serena?

Pago e Serena Enardu hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip dopo sette anni di relazione ma in un periodo di crisi. Serena lamentava una certa monotonia, alcune mancanze da parte del compagno e nel programma si è lasciata andare alla conoscenza con il tentatore Alessandro Graziani.

Pago ha sofferto molto per quello che ha visto ma nonostante tutto era pronto a ricominciare rimediando ai suoi errori. Serena, invece, al falò di confronto finale ha detto che non voleva più tornare insieme a Pago perché non lo amava più.

Tuttavia, quando è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello Vip e Pago è entrato nella Casa, Serena ha deciso di andare da lui. L’ex tronista non gli ha chiesto niente, ha fatto le sue scuse per come si è comportata e per averlo fatto soffrire e gli ha fatto sapere che lei lo aspetta.

Serena ha capito di essere ancora innamorata di lui e vorrebbe continuare la loro storia d’amore. Quest’ultimo, però, è molto combattuto perché quello che ha vissuto l’ha ferito, nonostante sia ancora innamorato di lei.

Elga Enardu parla della sorella: ‘Non era il contesto giusto’

La sorella gemella di Serena, Elga, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha parlato della personalità della sorella. Serena è quello che abbiamo visto a Temptation Island Vip, ma anche una persona che ha sempre lavorato, ha cresciuto da sola un figlio, ha affrontato tanti problemi e nonostante tutto ha sempre una parola buona e di conforto per tutti.

Elga la considera il pilastro della famiglia e ha visto in lei una crisi personale profonda negli ultimi mesi. Tuttavia, ha capito di aver sbagliato. Elga ha raccontato che anche a lei e al marito Diego Daddì è successa la stessa cosa qualche anno fa. Si sono allontanati e poi dopo tre mesi si sono ritrovati ed erano più innamorati di prima, tanto che sono arrivati al matrimonio.

Per questo, spera che il distacco avuto dopo Temptation Island Vip possa aiutare Serena e Pago a ricongiungersi e a capire come andare avanti insieme. Per Elga il contesto del Grande Fratello Vip, però, non era adatto a questo riavvicinamento. Quindi è contenta che il pubblico abbia votato per non far rimanere Serena nella Casa e spera che Pago (che considera come un fratello) possa avere tutto il tempo per prendere la decisione giusta.