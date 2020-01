Amici 19, tutti contro Francesco Bertoli: ‘Comportamento strano, strategia?’

I ragazzi di Amici 19 si sono scagliati contro Francesco Bertoli, colpevole secondo loro di aver avuto un comportamento troppo strano. Ecco che cosa è successo

Amici 19: tutti contro Francesco Bertoli

Francesco Bertoli non è nuovo nel mondo della musica e dei talent. Aveva già partecipato a X Factor con una band per poi ritirarsi e provare a fare strada e carriera senza la visibilità che poteva offrire un programma.

Tuttavia, le cose non sono andate bene e ora è un concorrente di Amici 19. All’inizio Francesco era in difficoltà e non riusciva ad esprimersi come avrebbe voluto, sia personalmente che artisticamente.

Ad un certo punto c’è stata una svolta e i professori, in particolare Anna Pettinelli, hanno apprezzato molto il percorso e il carattere di Francesco tanto da inserirlo nella rosa dei migliori.

Ebbene, gli altri concorrenti, però, non sono della stessa opinione. Nel daytime di giovedì 23 gennaio, Francesco ha sostenuto delle sfide per il posto del migliore, ma sia Anna Pettinelli che Rudy Zerbi hanno deciso di lasciare Francesco esattamente dov’era. Martina per prima, e poi anche altri hanno espresso tutto il loro disappunto. Secondo Martina, Nyv e Jacopo, Francesco ha avuto un comportamento strano.

Per loro non è possibile che facesse tutto un altro genere musicale davanti a un milione di persone e poi ad Amici abbia fornito un’immagine di sé timida, sofferente e in difficoltà. Nyv, poi, ha aggiunto che il suo cambiamento è stato repentino. Un giorno era da solo in un angolo senza parlare con nessuno, il giorno dopo si è spogliato davanti alla commissione e sembrava un’altra persona. Secondo molti di loro questa è una strategia.

La replica di Francesco

Francesco è rimasto senza parole di fronte alle accuse dei suoi compagni di classe. Il cantante continuava a chiedere in che modo può essere strano il suo comportamento, giustificandolo con l’aver avuto un periodo molto difficile prima di entrare ad Amici 19.

Quindi, in quel contesto si è trovato molto spaesato all’inizio e poi si è abituato e ha risolto i suoi problemi. Poi ha iniziato a camminare per la sala relax lamentandosi dell’atteggiamento di alcuni concorrenti e con la consapevolezza di non essere apprezzato dagli altri. Voi che cosa ne pensate?