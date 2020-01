‘Sei una ladra…’: Jasmine Carrisi nella bufera, gravi accuse alla figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi continua ad essere protagonista sui social. La figlia di Al bano e Loredana Lecciso spesso è soggetta a critiche e insulti sul web da parte dei fan. Questa volta, però, a screditarla ci ha pensato sua sorella Romina Jr, accusandola di averle rubato una maglietta. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto tra le due ragazze,.

Jasmine Carrisi ha ‘rubato’ una maglietta

Romina Carrisi e Jasmine nonostante siano figlia di due madri diverse, che non vanno affatto d’accordo, sembrano molto unite. Oltre a portarsi rispetto a vicenda e a confidarsi, le due donne si ‘amano’ davvero.

Di sicuro dietro il loro rapporto c’è la presenza di Al Bano che ha sempre cercato di insegnare la pace ai suoi figli. A confermare la loro simpatia sono alcuni pensieri di Romina Jr sotto i post di Jasmine. In questo caso, la trentenne ha commentato uno scatto della sorella accusandola con ironia di averle rubato la sua maglietta preferita. Continua dopo il post.

Il nuovo look della Carrisi ha fatto impazzire i fan

A difendere Jasmine Carrisi come sempre mamma Loredana. La Lecciso non perde mai occasione per schierarsi da parte di sua figlia. In una recente intervista la show girl salentina ha dichiarato apertamente ‘guerra’ agli haters che si scatenano contro la sua bambina offendendola pesantemente.

Spesso Jasmine viene attaccata per via del suo aspetto fisico e per aver ceduto alla chirurgia estetica. In tanti pensano che voglia somigliare alla madre, motivo per cui ha le sue stesse labbra e gli stessi zigomi.

Poche settimane fa la figlia di Al Bano è stata ospite di Barbara D’Urso, nel suo salotto televisivo. Il pubblico ha atteso con ansia la sua intervista, sperando che la giovane parlasse dei suoi progetti e anche del suo rapporto con i propri genitori.

Presentandosi con un look totalmente nuovo, ovvero dicendo addio al suo biondo platino, Jasmine hai incantato tutti con la sua bellezza. Anche in questo caso, però, non sono mancati gli insulti, infatti qualche utente ha trovato inutile e insensata la sua presenza a Domenica Live.