Sabrina Ghio replica a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: ‘Maleducati e falsi’, poi pubblica uno screenshot

Sabrina Ghio ha replicato a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo il botta e risposta derivato dall’intervista dell’ex tronista a Rivelo. Ecco che cosa è successo

Botta e risposta tra Sabrina Ghio, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente rilasciato un’intervista a Rivelo, programma di Real Time con Lorella Boccia. Sabrina ha raccontato della sua vita, la sua carriera e ad un certo punto si è lasciata andare a qualche dichiarazione sulla coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

Ricorderete che Antonella qualche mese fa ha scoperto di essere stata tradita da Francesco e si è mostrata in lacrime su Instagram. Poi anche Francesco ha fatto la stessa cosa mostrando lacrime, suppliche, gesti romantici per riconquistare l’ex fidanzata. Secondo Sabrina Ghio la coppia ha esagerato e li ha definiti “morti di fama”.

Dopo l’intervista sia Antonella che Francesco hanno replicato a Sabrina. Lei l’ha accusata di criticare loro per avere visibilità sui social, mentre Francesco ha ironizzato sul fatto di non conoscerla e le ha dato della “vecchia” con la “faccia tirata con il ferro da stiro”.

La replica di Sabrina

Sabrina di solito non interviene e non continua scontri e discussioni sui social, ma questa volta ha fatto una serie di Instagram Stories per precisare alcune cose e chiudere il confronto con la coppia. L’ex tronista ha detto che non ha apprezzato la replica di Antonella e Francesco perché invece di rispondere a tono sono stati molto maleducati.

Lei non ha bisogno di loro per avere visibilità. Innanzitutto perché non la cerca e poi perché non ne ha bisogno dal momento che la sua carriera l’ha avuta. Passando poi a Francesco, Sabrina ha ritenuto davvero inopportuno il commento della “vecchia” e del suo viso e ha svelato un retroscena.

Francesco ha mentito perché non è vero che non sapeva chi fosse Sabrina. Loro due si sono conosciuti e visti qualche volta a serate, nello studio di Uomini e Donne e in altre occasioni che Sabrina non ha specificato.

Inoltre, quando lei ha saputo del tumore al cervello di lui, gli ha scritto dei messaggi su Instagram perché era molto dispiaciuta. Lui le ha risposto carinamente con un audio e per dimostrare che quanto detto è la verità ha poi postato sui social lo screenshot della chat.