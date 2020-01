Rosa Bazzi aveva un nuovo amore? Parla la moglie di Marco Alberti

Georgia è la compagna di Marco Alberti. Per alcuni, l’ergastolano avrebbe avuto una relazione con Rosa Bazzi. In una lettera inviata al settimanale Giallo, Georgia ha voluto mettere in chiaro la situazione.

La donna ha affermato che il defunto Marco era il suo più grande amore, smentendo qualsiasi presunta storia con la moglie di Olindo Romano. Alberti, a detta, della donna, avrebbe provato esclusivamente compassione nei confronti di Bazzi. Georgia ha descritto il suo uomo come una persona “straordinaria” e chi lo ha conosciuto lo può confermare.

Olindo Romano e Rosa Bazzi: le decisioni della corte d’assise

Sono trascorsi quasi 14 anni dalla strage di Erba. Il prossimo 3 febbraio la corte d’assise di Como dovrà decidere sull’analisi dei reperti rimasti su cui sono state trovate tracce biologiche presso la scena del crimine.

Tracce che sembrano non appartenere né ad Olindo Romano, né a Rosa Bazzi. Oltre a ciò, i giudici dovranno decidere sull’accesso ai server delle intercettazioni ambientali mancanti riguardanti l’unico testimone della strage, il defunto Mario Frigerio, che nel corso del massacro perse la moglie.

L’intervista a Fabio Schembri

Continua l’inchiesta sulla strage di Erba, i cui ultimi sviluppi sono stati approfonditi all’interno del programma radiofonico La Storia Oscura di Radio Cusano. Fabio Camillacci ha avuto occasione di ascoltare uno dei legali dei coniugi Romano, l’avvocato Fabio Schembri.

Quest’ultimo ha avuto modo di chiarire le voci di corridoio circa la presunta relazione tra Rosa Bazzi e Marco Alberti. Schembri ha precisato come già diversi mesi fa diverse realtà mediatiche parlarono di Marco, adesso non più tra noi, il quale avrebbe rinunciato alla libertà per stare accanto a Rosa. Una storia nata dal nulla, stranamente, proprio a ridosso dei nuovi fondamentali aggiornamenti sul caso di Erba.

Al suo tempo si parlava di ricorso in cassazione, ma molte realtà mediatiche, invece di approfondire l’argomento in questione, premettero su questa presunta storia d’amore tra Marco Alberti e Rosa Bazzi, smentita categoricamente sia da Alberti (ancora in vita in quel periodo) e la direttrice del carcere.

Tuttavia, la fake news è stata rispolverata dopo la morte di Marco e ripresa da diversi organi di informazione. Una bugia che, a detta dello stesso Schembri, “fa male al povero Olindo Romano”.