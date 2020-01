Scandalo Maria De Filippi: passione focosa dietro le quinte. “Non le resisto”

Continuano i colpi di scena al trono over di Maria De Filippi

Il trono over di Maria de Filippi continua ad essere uno dei programmi più seguiti in tv, superando di molto anche gli ascolti del trono classico. Protagonista indiscussa del dating show pomeridiano è senza dubbio Gemma Galgani che con le sue avventure amorose ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori.

Dopo aver avuto varie delusioni, tra cui Juan Pierre e Juan Luis, la torinese ora è alle prese con un nuovo corteggiatore, Emanuele. Ma chi è questo nuovo cavaliere che ha già suscitato un piccolo scandalo dietro le quinte? Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Chi è Emanuele, il nuovo corteggiatore di Gemma?

Emanuele ha ricevuto l’invito direttamente da Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne. Il cavaliere, bello alto e sopratutto di grande presenza ha voluto far parte del parterre per corteggiare Gemma Galgani. Nonostante sia più giovane di lei, l’uomo è sembrato realmente interessato alla dama ed è pronta a conquistarla.

Nella privato Emanuele è un personal trainer e da giovane è stato fotomodello e anche un grande sportivo. A lasciare tutti i presenti senza parole, una sua dichiarazione dove ha ammesso di provare una certa passione fisica per la torinese. Le dichiarazioni di Emanuele, però, hanno attirato l’attenzione delle altre donne e in tante hanno voluto lasciargli il numero telefonico. In particolare Antonella, ha voluto ballare con l’uomo, facendo ingelosire ancora una volta Gemma.

Scoppia la passione dietro le quinte

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma ed Emanuele sono già usciti insieme. I due si sono visti per una cena romantica ma quanto pare la dama si è irrigidita dopo l’uscita dal ristorante. Il motivo? Il nuovo cavaliere pare sia arrivato subito al dunque, parlando della sua vita intima e affermando di essere molto attivo a letto.

Il corteggiatore della Galgani avrebbe superato il limite già al primo appuntamento facendo innervosire la torinese. Stando sempre agli spoiler, l’uomo avrebbe tentato degli approcci fisici anche dietro le quinte della trasmissione di Maria e Gemma sembra aver ceduto alle sue avance con qualche bacio.