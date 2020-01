Maria De Filippi, in ospedale da settimane: l’ex ballerina di Amici preoccupa i fan [VIDEO]

Agata Reale di nuovo in ospedale: l’annuncio su Facebook

Qualche ora fa l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Agata Reale, attraverso un post su Facebook ha annunciato ai fan di essere tornata nuovamente in ospedale.

La ragazza, che anni fa fece parlare di sé per via della caviglia criticata da Alessandra Celentano, non ha spiegato cosa le sta accadendo. Ma stando alle sua parole non è la prima volta che si reca in una struttura ospedaliera.

Grazie al suo profilo personale è possibile vedere lo sfogo della danzatrice. Quest’ultima ha scritto che, dopo aver preso una boccata d’aria ed essersi ricaricata, rientra con la speranza di uscire il più presto possibile. Poi ha detto che nella giornata di giovedì ha ricevuto un regalo da un suo nuovo allievo di ballo.

Il regalo di un allievo di ballo

A quanto pare Agata Reale si riferiva ad una canzone che le è stata scritta e dedicata. Un gesto molto carino ed importante che è stato apprezzato dalla danzatrice che sta attraversando un periodo non proprio roseo. A quanto pare l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi insegna danza a dei giovani allievi.

Nel post pubblicato su Facebook, la reale ha scritto anche che per lei i suoi ragazzi sono molto speciali. Poi ha ringraziato col cuore un certo Febrix che le ha dedicato il brano. Mentre sul suo account Instagram la Reale non ha ancora condiviso nessuna foto o clip. Qualcosa in più ne sappiamo grazie a dei post messi dal marito Carmelo.

Agata Reale in ospedale dal mese di dicembre 2019

Sembra proprio che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sia stata Agata ricoverata nel mese di dicembre. Una conferma si può avere visto che sul canale pubblico del marito Carmelo è stata condivisa una clip che la vede indossare una mascherina proprio nella struttura ospedaliera.

Agata Reale viene ripresa molto contenta per via di una sorpresa ricevuta dai suoi allievi. Un momento abbastanza tenero e commovente che ha riempito di gioia la danzatrice. Ovviamente anche noi della redazione di KontroKultura facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione. Ecco il video in questione: