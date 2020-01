‘Che gatta nera…’Naike Rivelli senza pudore, parte intima in primo piano coperta da uno specchio [FOTO]

Naike Rivelli e Ornella Muti sfilano in Francia

Negli ultimi giorni Naike Rivelli e la madre Ornella Muti si trovano in Francia per realizzare delle sfilate di moda. A testimoniarlo sono le foto e le clip che la 45enne posta sul suo seguitissimo account Instagram.

Ad esempio, qualche ora fa la modella ha realizzato una specie di mini documentario in cui si vede la sua giornata passata tra cambi d’abito, passerella e poi relax. E a proposito di questo l’attrice è entrata nella sua stanza d’albergo spogliandosi nuda dirigendosi senza biancheria intima verso il bagno.

La modella 45enne e la provocazione col gatto nero

Chi segue Naike Rivelli sui social network sa perfettamente che ama moltissimo lanciare delle provocazioni ma anche mostrarsi come mamma l’ha fatta. Un po’ di tempo fa la 45enne ha realizzato uno scatto davvero osè coinvolgendo anche il suo gatto nero. In che senso? Nello specifico la si vede completamente svestita dal seno in giù con uno specchio in mano posizionato proprio sulla parte intima.

E proprio in quella direzione c’è il micio che si specchia. Un gioco di contrasti che è piaciuta moltissimo ai circa 250 mila follower del suo account IG. Infatti, in poco tempo lo scatto ha ricevuto migliaia di likes e tanto commenti, sia positivi che le solite critiche da parte degli haters. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli mostra sua madre nuda su IG

Come accennato prima, Naike Rivelli è a Parigi insieme alla madre Ornella Muti. Quest’ultima, nonostante i suoi 64 anni continua a sfilare sulle passerelle facendo invidia alle ragazzine. A dimostrarlo è stata la stesse figlia che ha documentato il tutto col suo smartphone e poi postato sul social network.

Nel dettaglio si vede la nota attrice mentre era intenta a prepararsi per la sfilata e, per dare n tocco erotico alla clip, la 45 enne ha mostrato il genitore di spalle mentre era totalmente svestita. Uno scatto che ha fatto il botto di mi piace per non parlare dei complimenti arrivati alla Muti.