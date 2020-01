‘Il cancro l’ha uccisa…’: Emma Marrone, il gravissimo lutto per la scomparsa di ‘mamma coraggio’ [VIDEO]

E’ morta Silvana Benigno, ovvero ‘mamma coraggio’

Purtroppo, dopo un’estenuante e lunga battaglia contro un cancro, qualche ora fa è venuta a mancare all’età di 51 anni Silvana Benigno. Quest’ultima era stata ribattezzata dagli italiani la ‘mamma-coraggio’.

La donna, infatti, era abbastanza conosciuta non solo per il calvario personale, ma anche per le numerose campagne di sensibilizzazione ai cittadini del nostro Pese per la raccolta fondi per la ricerca contro uno dei mali più aggressivi della storia.

Molto spesso la compianta Benigno è stata supportata da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e della musica, tra cui Emma Marrone. La salentina le ha dedicato un commovente messaggio sui social, ma pure Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti che qualche mese fa andò a trovarla a Selci.

La battaglia di Silvana contro un cancro

La prematura morte di ‘mamma coraggio’ ha colpito gran parte del popolo italiano. Quella di Silvana Benigno è stata una dura battaglia combattuta con tanto coraggio e sempre col sorriso in faccia. Lo stesso atteggiamento che ha avuto la compianta Nadia Toffa.

“Non dimenticatelo”, è questo l’appello che si legge sul account personale Facebook, invaso nelle ultime ore dall’affetto delle persone che le volevano bene e da chi come lei è colpita da un un butto male.

Qualche tempo fa anche Emma Marrone volle dedicarle una clip all’interno della quale oltre a renderle omaggio, dava un forte abbraccio sia a ‘mamma coraggio’ che alle altre persone colpite da un cancro. Ricordiamo che la scorsa estate anche l’ex allieva di Amici ha avuto una ricaduta.

Il pensiero di Emma Marrone su Silvana Benigno

Emma Marrone è rimasta particolarmente colpita dalla morte di Silvana Benigno, conosciuta da tutti come ‘mamma coraggio’. Attraverso un video sui social la cantante salentina ha detto che Silvana era un esempio una donna incredibile che stimava molto.

Poco prima che lasciasse questo mondo, direttamente da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella aveva ricevuto la nomina di Cavaliere della Repubblica. Ecco il filmato realizzato dall’artista pugliese qualche giorno fa: