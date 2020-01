Giancarlo Magalli, aggiornamento sul suo stato di salute dopo l’incidente

Giancarlo Magalli si racconta dopo l’incidente e cerca di tranquillizzare tutti

Brutto incidente d’auto quello che ha coinvolto Giancarlo Magalli: per fortuna nessuno si è fatto male ma lo spavento è stato tanto. Magalli ha voluto rompere il silenzio dopo l’incidente d’auto che è avvenuto nei giorni scorsi. Sulla sua pagina Facebook il conduttore della RAI ha voluto far vedere le foto della sua Smart bianca dopo lo scontro.

L’ incidente è avvenuto con un Suv. Dalle ricostruzioni effettuate secondo il quotidiano Romano Il Tempo, il conduttore ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un guard-rail.

La manovra ha coinvolto un’altra auto che aveva a bordo una famiglia. Per fortuna nessuno si è fatto male. A confermarlo anche lo stesso conduttore della tv italiana che ha mostrato l’auto senza la parte superiore e ha fatto vedere quello che era successo. I due airbag sono esplosi subito dopo l’impatto ma, visto che indossava la cintura alla fine non è successo nulla di grave.

Giancarlo Magalli salvo per miracolo

È stata la cintura a salvare la vita di Giancarlo Magalli. Il guidatore, per evitare che l’episodio avesse troppo eco e che si mettessero in giro false voci ha voluto raccontare la sua verità. Lui stesso ha detto che la cosa importante è che non è successo niente di grave per le persone coinvolte. Sono stati però attimi di vera paura per il conduttore Rai.

Anche sua figlia, Michela, influencer su Instagram ha voluto raccontare quello che è successo. La ragazza chiamata affettuosamente da tutti Magallina, ha pubblicato due scatti differenti su due stories su Instagram in cui si fa vedere con suo padre che dice di stare bene. Sì vede anche con le dita a V per indicare la vittoria. Inoltre, i due festeggiano con un bel piatto di spaghetti per superare lo spavento.

Lo spavento e la ricostruzione del sinistro

Secondo quanto raccontato dal quotidiano, Giancarlo Magalli sulla Cassia bis prima dell’uscita per Formello ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il guard-rail, finendo però prima contro un Suv. Questo incidente molto grave, avrebbe potuto costare la vita al conduttore che per fortuna è vivo quasi per miracolo.

Insomma, un momento di tanta paura che si è concluso nel migliore dei modi, come anche i suoi stessi amici hanno confermato, visto che poteva andare molto peggio.