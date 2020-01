Laura Pausini tutto in bella vista: la svolta sexy, fan in delirio (FOTO)

Laura Pausini in mostra sui social network con le gambe in vista, i fans impazziscono

Laura Pausini sorprende i fans con le gambe in mostra e con la sua svolta sexy. La nota cantante, la più famosa al mondo, è nata a Faenza il 16 maggio del 1974. Fa parte del panorama discografico internazionale ed ha conquistato numerosi Paesi europei ma anche il Sud America.

Famosa per la sua musica, ora è riuscita spopolare anche per la sua bellezza e per un look completamente sexy. Oramai da diversi anni è diventata abbastanza magra grazie alla perdita di circa 16 kg con una dieta particolare. Adesso, la svolta sexy anche nell’abbigliamento è ben visibile. (Continua dopo la foto)

La svolta sexy di Laura Pausini

Da quando Laura Pausini dopo la gravidanza ha perso 16 kg, è riuscita a raggiungere il suo peso forma e a mantenerlo. Da quel momento sui social network si concede degli scatti molto provocanti. Una delle sue ultime fotografie la mette in mostra con un cappotto in tweed, una cintura, le gambe nude accavallate ed uno sguardo malizioso: elementi complici di questo scatto che ha subito suscitato la curiosità del web.

I fans provenienti da ogni parte del mondo hanno commentato in maniera positiva sottolineando come la donna diventi sempre più bella. I commenti sono stati tutti a favore della cantante che fa impazzire non solo per la musica, ma anche per la sua bellezza.

Nei giorni scorsi Pausini aveva anche pubblicato un’altra fotografia in cui si trovava con un mini abito nero che comunque, metteva in risalto tutta la sua silhouette. Del resto, ci sono anche scatti invece dove viene fuori il suo decolté.

Il patrimonio artistico della Pausini

I fans di Laura Pausini non sono mai stanchi di seguire tutte le sue attività sui social network. La cantante, da diverso tempo oramai è una delle stelle più lucenti del panorama musicale.

Ha lavorato con artisti provenienti da ogni parte del pianeta ed in particolare, è una tra le 10 cantanti più retribuite del 2019 come messo in luce da People with Money. Il suo fatturato è pari a 82 milioni di dollari, ovvero circa 74 milioni di euro. La sua carriera è lucente ed ha anche una bellissima famiglia.

Adesso che ha acquisito anche altri punti per la sua sensualità, riesce ancora una volta a stupire il suo pubblico. Per lei ci sono tante altre attività in cantiere e a breve sarà anche in televisione come ospite al Festival di Sanremo.