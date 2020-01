Patrick Baldassari, ex fidanzato di Valeria Marini, nonno a 48 anni

Patrick Baldassari diventa nonno a 48 anni e confessa di essere di nuovo single

Patrick Baldassari, ex compagno di Valeria Marini, racconta la sua esperienza visto che è diventato nonno a 48 anni. Il noto imprenditore Romagnolo dopo la fine della storia con la sua ex, ora racconta che è diventato finalmente nonno, nonostante la sua giovane età.

Una grande gioia che il bel Patrick non pensava di volere. Invece, il bimbo è entrato a gamba tesa nella sua vita. La gioia è arrivata dopo il rapporto che aveva instaurato con una 25enne, Ilaria con cui si era fidanzato.

Adesso però è tornato single e piuttosto, racconta la sua storia come nonno. Baldassarri alla trasmissione Verissimo ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale. Il quarantottenne imprenditore Romagnolo è il passato per Valeria Marini, in quanto i due si sono lasciati durante Temptation Island vip.

Tra i due non c’è stato altro, quanto piuttosto hanno dato semplicemente seguito alla separazione. Valeria e Patrick sono stati insieme dal 2016 al 2018, ma poi erano tornati insieme fino a quando non c’è stato il noto Reality Show. Sembrerebbe piuttosto che lei era interessata al suo tentatore..

Patrick Baldassari e la sua vita da nonno

L’imprenditore Patrick Baldassari, adesso è molto felice perché dopo aver annunciato il fidanzamento con una ragazza di 25 anni di nome Ilaria, e aver rotto questa storia, adesso pensa solo la famiglia. Infatti nella sua vita è entrata una novità importante.

Sua figlia Luna l’ha reso padre dopo aver concepito e partorito il figlio avuto da Federico Di Francesco, calciatore della Spal e figlio d’arte. Insomma per lui tante gioie per un’estate frizzantina, trascorsa da qualche mese. Di certo questa importante notizia lo aiuterà a superare la fine della relazione con la giovane Ilaria con cui aveva iniziato a frequentarsi qualche mese fa.

Il rapporto con Valeria Marini

A proposito di Valeria Marini, Patrick Baldassari non sembra intenzionato a fare dei grandi commenti. Infatti, racconta di essere single e che i due si erano lasciati già diverse volte. Tra loro c’è un affetto sincero, però dopo quello che era accaduto, era impossibile ricucire i rapporti.

L’imprenditore ha spiegato che non voleva ferirla, nonostante il fatto che fosse fidanzato con Ilaria comunque si continuava ancora a scambiare messaggi con Valeria Marini. Tra i due è rimasto un rapporto più o meno di amicizia, ma questo però non significa che potrà esserci qualche altro legame in futuro. Certo è che ora il bel Patrick è libero e si sta godendo la gioia di essere diventato nonno.