Silvana Fallisi, compagna di Aldo Baglio “Vuole andarsene? Ma deve farlo ora”

Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio racconta aspetti del loro rapporto inattesi

La moglie di Aldo Baglio racconta che se lui vuole andarsene, deve farlo quanto prima. Sono queste le parole di Silvana Fallisi che non ha paura di vederlo scappare dalla relazione con ile. Infatti, ospiti nella trasmissione di Silvia Toffanin, i due vorranno raccontare parte della loro vita.

Insieme ai compagni di vita e di scena Aldo, Giovanni e Giacomo, sarà l’occasione per parlare e per ripercorrere i film fatti insieme. Infatti, l’attrice in diverse occasioni ha recitato con il marito ma racconta che oggi giorno fare i comici è un po’ da pazzi.

Infatti, è un po’ difficile riuscire a sdrammatizzare su certi argomenti. I comici hanno quindi, un ruolo molto particolare e per far parte di questo mondo bisogna avere le spalle dure. I “ragazzi” del trio Aldo, Giovanni e Giacomo però continuano a far ridere e lo fanno con molta tenacia.

L’attrice si è voluta raccontare anche per spiegare quello che lei nasconde dietro le loro battute e nei copioni. Entrata nel trio come in punta di piedi però, alla fine – fatta eccezione per Marina Massironi che poi arrivo ha divorziato da Giacomo – è l’unica moglie che fa parte di questo gruppo.

Silvana Fallisi e la sua relazione con Aldo

Il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo si confessa davanti ai microfoni di Silvia Toffanin nella trasmissione di sabato 25 gennaio. Infatti, Silvana Fallisi ha voluto raccontare che col marito ha avuto una crisi molto dura.

Ci sono stati dei periodi di grande confusione tra di loro. Infatti, quando sono arrivati i 50 anni, si sentivano un po’ male, volevano stare più tranquilli e avere i propri spazi. Per fortuna però sono riusciti a superare questa crisi insieme. I due non si riuscivano a riconoscere più come coppia e soltanto dopo un po’ di tempo sono riusciti a ricostruire un equilibrio.

La relazione familiare e quella lavorativa

Silvana Fallisi ha voluto anche parlare un po’ con tutte le donne d’Italia. Lei infatti, ha spiegato che in realtà non è detto che quando c’è un periodo di crisi all’interno di una coppia sia dovuto ad un tradimento.

Lei sostiene di aver sempre tenuto sotto controllo Aldo e pensa di non essere mai stata tradita. Invece, racconta sempre che piuttosto è una questione di avere il proprio spazio e di trovare un nuovo equilibrio dopo i 50 anni. Se poi lui volesse andare via, allora dovrebbe andare via subito e senza voltarsi indietro, aveva detto qualche tempo fa l’attrice.