Anna Tatangelo esce di seno dal dentista, il top non contiene le grazie: la reazione di Gigi D’Alessio [FOTO]

Anna Tatangelo incanta il web

Anna Tatangelo trova sempre il modo per lasciare stupiti il suo folto numero di di follower. In che modo? Attraverso delle Stories piccanti sul suo account Instagram. La compagna di Gigi D’Alessio è molto seguita sul social network e di recente ha infiammato il web grazie a degli esercizi fisici. Oltre a questi, la cantante di Sora si è recata dal dentista e lì il suo décolleté prosperoso ha fatto i capricci.

Gli esercizi ginnici della cantante frusinate

Qualche ora fa Anna Tatangelo ha postato su IG alcuni scatti estrapolati da un recente shooting fotografico. La compagna di Gigi D’Alessio e madre di Andrea, infatti, si è prestata a realizzare delle immagini in tenuta sportiva mentre è intenza a fare degli esercizi per mantenere il suo corpo tonico.

Nello specifico l’artista di Sora si è fatta vedere fasciata da un completino sportivo di una nota marca internazionale. In pratica si tratta di un micro top rosso dalla scollatura vertiginosa, da cui il suo décolleté sembra quasi uscire fuori durante è impegnata a fare gli esercizi ginnici.

Mentre nella parte bassa la Tatangelo porta un paio di leggins attillati, che fanno risaltare il suo lato B alto tonico. Una visione celestiale per i tantissimi follower che la seguono su IG. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo: incidente bollente dal dentista

Oltre al post appena descritto, Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di Stories di Instagram. Anche in queste foto la cantante di Sora mostra un fisico da urlo mandando in visibilio il popolo del web. Ma l’artista frusinate ha pubblicato pure uno foto in cui è all’interno di uno nello dentistico.

A quanto pare la dona era li per farsi curare i denti. Ma anche in questo caso i follower hanno notato che la scollatura della loro beniamina era talmente vertiginosa di aver provocato un piccolo incidente bollente, infatti è uscita di seno. Come avrà reagito Gigi D’Alessio? No lo sappiamo visto che si tratta di una Storia. Ecco lo scatto: