Laura Chiatti “Scandalosa” per festeggiare 1 milione di follower “Fuori le tette”

Laura Chiatti e le tette al vento sui social per festeggiare il raggiungimento di un milione di followers

Laura Chiatti mostra le tette al vento sui social network per festeggiare un milione di follower. Infatti, l’attrice moglie di Marco Bocci, sa bene che i fans si aspettano qualcosa da lei per festeggiare questo appuntamento. Ecco perché ha deciso di pubblicare una foto hot.

Chi segue questa attrice sui social network sa bene che lei non ha paura di mostrarsi nella vita quotidiana con le sue fragilità e il suo essere mamma. Inoltre, ha sempre raccontato anche degli aspetti della sua vita personale e privata nonché intima.

Ecco perché ha scelto di festeggiare il raggiungimento di un milione di follower pubblicando una foto a mezzo busto in cui appare nuda e copre il seno giusto un poco le braccia. L’idea era quella di ringraziare tutti coloro che la seguono sul social network e hanno deciso di far parte della sua vita attraverso uno schermo. (Continua dopo la foto)

Laura Chiatti e le reazioni dei fans

Non ha avuto paura a mostrarsi seminuda, la bella Laura Chiatti con gli scatti postati su Instagram. Il compleanno da un milione di follower è stato pieno di messaggi positivi da parte dei fans.

A dire il vero, ci sono stati anche alcuni che però Hanno commentato negativamente questo gesto sostenendo che visto che lei una madre non dovrebbe compiere azioni di questo genere. Al momento però, la maggior parte dei commenti sono dei complimenti per l’attrice. I placet arrivano sia da vip come lei, ma anche per da persone normali.

In particolare c’è Michela Quattrociocche che ha sottolineato quanto sia bella l’attrice in quella fotografia così naturale. Del resto, se c’è una cosa che si può sottolineare è che l’attrice mai una volta ha utilizzato troppo i filtri, quanto piuttosto si riprende sempre in maniera molto naturale, facendo scatti della sua vita.

Un compleanno senza veli

Ora per fare in modo che il compleanno sia festeggiato in pieno, la cosa migliore è quella di attendere il commento di Marco Bocci, suo marito per vedere cosa ne pensa.

Infatti, probabilmente anche lui nel momento in cui arriverà allo stesso traguardo potrà decidere di fare uno scatto di questo tipo. Cosa ne penserà sua moglie? La foto, quello che è certo, è che farà tantissimo scalpore e probabilmente, farà acquistare ancora più fan alla bella ed eccentrica Laura Chiatti.