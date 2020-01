‘Sossio Aruta è morto…’: la notizia fa il giro del web. La rabbia dell’ex cavaliere: ‘Fake, non avete un caz* da fare…’ [FOTO]

Fatto grave per Sossio Aruta

Sin da quando faceva parte del Trono over di Uomini e Donne Sossio Aruta si è fatto notare di più rispetto agli altri cavalieri. Infatti l’ex calciatore campano era sempre al centro di accuse e polemiche per poi ritirarsi in sordina creandosi una famiglia con Ursula Bennardo.

Infatti con quest’ultima sono andati a convivere mettendo al mondo una figlia. Una famiglia allargata visto che lui aveva altri due figli dal precedente matrimonio e altre tre lei. Ma nelle ultime ore lo sportivo è apparso infuriato su Instagram per un fatto gravissimo.

Diffuse fake news sull’ex cavaliere di U&D

Attraverso il suo seguitissimo account IG, Sossio Aruta ha preso la parola in prima persona per annunciare provvedimenti legali contro coloro continuano ad augurargli la morte. Ma non è finita qui, infatti di recente qualcuno ha usato il suo volto, diventato popolare grazie a Uomini e Donne, per promuovere prestiti personali o cose del genere.

Nel dettaglio, il compagno di Ursula Bennardo ha postato un paio di articoli che lo hanno spinto a reagire. In pratica l’ex calciatore si sfoga contro lo vorrebbe morto attraverso un incidente stradale. Li ha considerati dei veri e propri bastardi e si è chiesto se quest’ultimi non hanno nulla da fare che mettere in giro delle fake news sul suo conto. (Continua dopo il post)

La rabbia di Sossio Aruta su Instagram

Nello specifico, nella prima foto si vede uno screen di un articolo postato da una ragazza che lo ha scritto o forse solamente condiviso in cui si parla di un incidente per l’ex cavaliere del parterre senior di U&D, Sossio Aruta. Ovviamente i follower dell’ex calciatore campano sono rimasti disgustati della notizia, per questa ragione hanno appoggiato il loro beniamino segnalando al social che si tratta di un fake.

Altri ancora hanno invitato Sossio a pensare solamente alla sua bambina e alla compagna Ursula Bennardo con la quale presto potrebbe sposarsi. Ricordiamo che un paio di settimane fa sono stati ospiti nello studio di Uomini e Donne con la piccola Bianca per informare Maria De Filippi come va la loro relazione sentimentale.