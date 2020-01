Amici 19, è Nyv la prima allieva al serale

Nella puntata del sabato di Amici 19 abbiamo conosciuto il nome del primo allievo, o meglio allieva, che andrà al serale. Si tratta della cantante Nyv che, superato l’esame di sbarramento, conquista la tanto ambita maglia verde. Un esame emozionato ed emozionante. Com’è andato il test della giovane cantante? Vale la pena riassumerne le fasi più importanti.

Amici 19, come verrà scelto il primo ammesso al serale

La nuova puntata di Amici 19 si apre, dopo la polemica per il trattamento riservato a Giulia Molino dalla propria squadra, con una scelta importante. Occorre, infatti, indicare il nome di un compagno a cui dare la possibilità di accedere direttamente al serale.

Quasi tutti i voti sono per la cantante Nyv. La ragazza, dunque, scende al centro del palco e si prepara a cantare davanti a tre giudici esterni. Se, dopo i tre brani, ciascun giudice avrà dato il suo parere positivo, Nyv verrà ammessa direttamente al serale.

Amici 19, Nyv canta davanti ai giudici esterni

Il primo giudice che Nyv deve convincere per avere il primo importante pass per il serale è il dj e produttore Stefano Fisico. La performance di Nyv è molto convincente, per il giudice ed anche per il pubblico che applaude entusiasta. Il primo sì è, dunque, inevitabile.

Superato il primo scoglio arriva, subito, il secondo. Il giudice è, stavolta, Marco Molendini. Questi ascolta con molta attenzione la canzone della giovane cantante ed ha, al termine, un appunto da fare. La dizione della ragazza, infatti, non è perfetta e necessita di un miglioramento. Dal momento che, però, ci si trova in una scuola dove si può sempre migliorare ed imparare, e dato che le basi sono davvero molto solide, il sì al serale è inevitabile.

Si accende, così, il secondo semaforo verde ed il serale per Nyv, ad Amici 19, è sempre più vicino. Terza e decisiva prova è quella davanti a Charlie Rapino, noto produttore discografico. In quest’occasione Nyv canta il suo inedito “Padre”, molto emozionante e scritto su uno spaccato reale della sua vita e su un padre praticamente assente.

Al termine della canzone arrivano i complimenti di Rapino a Nyv che, a questo punto, è al serale. Bellissimi i commenti della ragazza che, una volta tornata al banco con l’ambita maglia verde, dice di essere più che emozionata, di provare sensazioni pazzesche e ringrazia tutti, compresi i compagni che l’hanno votata.

Al termine arrivano i complimenti anche dei professori di canto della scuola di Amici 19. Anna Pettinelli dice che Nyv ha meritato il serale perché ha tanta voglia di fare. Per Rudy Zerbi la ragazza è cresciuta sotto tutti i punti di vista. Stash, infine, si dice pieno di gioia nel vedere Nyv, agli inizi insicura, finalmente davvero felice.