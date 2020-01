‘Ho perso mia sorella…’: Uomini e Donne, il dramma della dama del Trono over Valentina Autiero

La morte della sorella gemella e del padre

Una delle dame storiche del Trono over di Uomini e Donne, insieme a Gemma Galgani, Barbara De Santi e Anna Tedesco, è anche Valentina Autiero.

Quest’ultima spesso viene criticata in studio e dai telespettatori per via del suo carattere aggressivo. C’è da domandarsi, però, per quale ragione la donna si rapporta sempre in questo modo con le persone. Cosa le è successo in passato?

A svelarlo è stata lei stessa attraverso una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine. Valentina, infatti, ha confessato di aver perso prematuramente la sorella gemella. E’ venuta a mancare quando aveva solo dieci anni, mentre suo padre è morto quando ne aveva venti. Aveva sei anni quando la consanguinea è stata ricoverata e da quel momento in poi non è più uscita viva.

Trono over: Valentina Autiero parla del suo ex David

Per qualche tempo Valentina si era presa la testa per un protagonista dal Trono over di Uomini e Donne, ovvero David. Ebbene sì, quest’ultimo è stato l’unico cavaliere che l’ha capita veramente. Per lui è stata anche male e continuava a piacerle nonostante erano passati diversi mesi dalla rottura del fidanzamento.

Mentre gli altri uomini che ha frequentato del parterre senior non hanno mai fatto breccia nel cuore della Autiero, mentre David l’ha delusa moltissimo. Se tornasse indietro rifarebbe le stesse cose anche se vorrebbe essere meno rigida con sé stessa. Ora la donna spera di trovare al più presto il suo principe azzurro.

Valentina Autiero del parterre senior ammette di essere molto esigente

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Valentina Autiero ha confidato di essere una persona molto esigente. Poi ha detto di essere consapevole che l’amore esiste perché nella sua vita ne ha avuto la prova sette anni fa. Il suo compagno viaggiava spesso e ogni volta che andava via lei era distrutta. Quando hanno deciso di dividere le loro strade la dama del Trono over l’amava ancora dome il primo giorno.