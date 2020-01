Maria De Filippi: “Amadeus ha sbagliato termini”, e sul suo sessismo…

Maria De Filippi interviene sulle accuse di sessismo mosse ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2020

Su chi sia Maria De Filippi e sul ruolo nel mondo della televisione italiana lo sappiamo tutti. Ma cosa la rende tanto speciale? Cosa rende ogni trasmissione che la vede coinvolta, davanti o dietro le telecamere, così popolare? Una delle sue virtù migliori è la sincerità, genuina nelle dichiarazioni anche quando sa di scombussolare gli animi.

Insomma, per farla breve, Queen Mary è “una di noi”. La moglie di Maurizio Costanzo – tornata in tivù con C’è Posta per Te – svela in un’intervista a Il Corriere della Sera la propria opinione sulle polemiche recentemente insorte contro Amadeus e Sanremo 2020.

In merito alle accuse, Maria De Filippi si dichiara impressionata nel considerare quanto ultimamente occorra misurare le parole, onde evitare di essere fraintesi. Dal canto suo, non pensa che Amadeus sia sessista o maschilista. Semplicemente, ha inteso la kermesse canora come una grande festa della musica ed ha mischiato le carte. A tal proposito, ritiene la scelta di reclutare giornaliste del TG e avvenenti ragazze soddisfi ogni palato.

Sposata la tesi di Lilli Gruber

Con ciò Maria De Filippi grazia, in un certo senso, il collega. Ma crede allo stesso tempo abbia peccato nell’utilizzare determinati termini e sulla questione sposa la tesi di Lilli Gruber: nel momento in cui svolgi un lavoro, uomo o donna che tu sia, devi essere pagato ugualmente.

E sente ancora sia più difficile per il mondo femminile farsi valere. Si augura le donne divengano più solidali: al momento lo sono poco, mentre i maschietti sempre molto di più. L’invito mandato da Amadeus alle anchorwoman del Tg sottintende la mancanza di pregiudizi.

Maria De Filippi: la gaffe del passato

Anni fa fu Maria ad infiammare le polemiche, senza manco accorgersene, spiegando di non richiesto alcun compenso per il Festival. Non se n’è resa conto, altrimenti avrebbe precisato la differenza tra la direzione artistica e il scegliere semplicemente cinque vestiti da indossare.

Il giorno successivo, vedendo i giornali, si sarebbe sotterrata, non le era mai successo. Sanremo è pure questo. La tesi della De Filippi, condivisibile o meno, è di sostanziale assoluzione ad Amadeus. Certo, poteva sicuramente ponderare meglio le dichiarazioni rilasciate, però i toni si sono un po’ troppo accessi e lei, decana del piccolo schermo, lo ha voluto mettere in chiaro.