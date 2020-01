Maria De Filippi e il dopo C’è Posta per Te: “Il nostro lavoro invisibile”

Maria De Filippi confessa il lavoro svolto dalla redazione di C’è Posta per Te dopo le storie

Fortuna che ci pensa Maria. Maria De Filippi. Nel corso delle varie edizioni la conduttrice e ideatrice di C’è Posta per Te ha fatto da paciere tra diverse famiglie che non si parlavano più da diverso tempo. I modi affabili, da persona qualunque, la rendono volto amico e dietro di lei lavora una squadra formidabile, sempre operativa anche nei periodi lontani dalla messa in onda.

Come veri angeli custodi, seguono le storie degli ospiti in studio, costantemente tenuti aggiornati sulle ultime vicende. Eppure, le eventuali novità restano private e il perché lo spiega Maria De Filippi stessa in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Se parla, la moglie di Maurizio Costanzo lo fa a ragion veduta. Per indole personale è una donna estremamente pragmatica, pure troppo secondo i tradizionali meccanici televisivi, dove le dichiarazioni “choc” sono all’ordine del giorno. Fortunatamente il valore della professionista viene a galla e sia con i presenti sia con il pubblico da casa entra facilmente in sintonia.

Sincero interesse

Oltre ad aver costruito il format, Maria De Filippi ne è la padrona di casa ideale, sensibile e seriamente interessata nell’aiutare le persone. Se dal carrozzone di Amici emerge il talento, le puntate di C’è Posta per Te sono unite da un denominatore comune: i sentimenti.

La rabbia, la gioia, la commozione e le risate coinvolgono moltissimo, si veda il 30% dello share, risultati che, sempre altrove, li sbandiererebbero all’infinito. Non Maria: ha altro a cui pensare. Seguire le vicissitudini umane, gli alti e i bassi senza mai speculare sulle disgrazie altrui.

Maria De Filippi: fidati collaboratori

Naturalmente, la De Filippi è contornata da fidati bracci destri. È compito loro seguire il dopo, informarsi sull’evolversi della situazione, pur con discrezione. Non lo trova infatti giusto raccontarlo in tivù. Non le piace.

Il senso del programma è ben altro e il lavoro richiesto è ostico: non sa se si nota, ma è curato in ogni dettaglio e pretende tanto, tanto impegno. Su questo diremmo proprio che Maria De Filippi deve stare tranquilla. L’abnegazione salta immediatamente all’occhio!