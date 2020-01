Rihanna e la rottura con Hassan Jameel: ecco perché si sono lasciati

Una fonte anonima svela perché Rihanna ha rotto con il fidanzato Hassan Jameel

Si è consumata nello scorso inizio settimana la fine della storia tra Rihanna e Hassan Jameel, il facoltoso uomo d’affari con cui la cantante originaria della Barbados aveva deciso di intraprendere una relazione lontano dai riflettori.

Nonostante facessero coppia da diverso tempo ormai, e il rumor sul loro conto fosse uscito da un bel pezzo, i due hanno sempre accuratamente evitato qualunque apparizione pubblica. E come è nata, la storia è finita: senza fare eco.

Poche finora le notizie emerse, eccetto che le parti si sono lasciate in termini pacifici. Adesso un insider svela la presunta motivazione secondo cui Rihanna e il partner si sarebbero lasciati. Una fonte anonima vicino alla coppia ha svelate quali sono stati i fattori scatenanti la rottura. In breve, conducevano vite troppo diverse e portare avanti la relazione si era rivelato complicato.

Tra musica e imprenditoria

La testimonianza pare piuttosto attendibile, in quanto entrambi sono parecchio impegnati sulla sfera professionale. Rihanna è divisa tra musica e carriera imprenditoriale, nella fattispecie il settore del make-up e quello della moda. Lui invece è un brillante businessman, vicepresidente del conglomerato di famiglia che, tra i vari business, distribuisce le automobili Toyota in Arabia Saudita e in altri Paesi.

Lo scorso giugno la cantante aveva spiegato quale priorità avesse nella vita. Allora spiegò di voler maggior tempo libero per passarlo in compagnia del fidanzato. Purtroppo, stando alla testimonianza dell’insider, il suo progetto sarebbe naufragato e la parola fine posta sulla love story costituisce una resa.

Rihanna e Hassan Jameel: la foto del primo incontro

RiRi e Hassan Jameel erano stati pizzicati in rispettiva compagnia la prima volta nel corso dell’estate 2017 e questa decisione è giunta abbastanza inattesa, poiché nel mese di ottobre l’artista aveva affermato che il fidanzato la rendeva particolarmente felice e aveva persino accennato l’idea di convolare a nozze.

Due mesi prima i paparazzi l’avevano avvistata ad una cena insieme alla madre di Hassan, Monica, e a uno dei suoi fratelli. Passi importanti, finché l’amara e cruda realtà non ha presentato il conto.