Laura Chiatti, seno al vento: le braccia non coprono abbastanza

Laura Chiatti festeggia il milione di follower su Instagram con una foto in topless

Alla faccia dell’euforia… Laura Chiatti ha tagliato un importante traguardo sui social network: 1 milione di follower su Instagram. L’attrice e moglie di Marco Bocci posta solitamente foto e video ritraenti la vita quotidiana, tra l’orgoglio di essere mamma e le fragilità, come quando rischiava di perdere l’amato a causa di un’infezione, senza mai disdegnare di manifestare orgoglio femminile.

In occasione del risultato raggiunto, si butta in qualcosa di mai visto prima: giù il reggiseno e largo al lato A! Vi chiedete se stiamo parlando della stessa Laura Chiatti? Avete tutta la nostra comprensione. Uno scatto tanto provocante è magari abituale per qualche influencer e showgirl, ma non è da lei.

Non di uno dei volti più conosciuti e ammirati del cinema italiano. L’importante seguito deve aver evidentemente spazzato via ogni forma di pudore e il risultato è quello che potete voi stessi acclarare qui sotto!

Le braccia coprono poco

Laura Chiatti appare nuda, a mezzo busto, e con le braccia pronte a coprire il seno. Attraverso la didascalia porge i ringraziamenti del caloroso affetto espressole dei seguaci, intenti a seguire la parte più vera ed emozionante di lei. Toccato quota un milione, mostra le proprie grazie, convinta (a ragione) di riscuotere il gradimento popolare.

Ormai mostrare il decolleté, tra giochi di luci e ombre o altri sotterfugi, desta quasi poca sorpresa. Dalle dive internazionali alle “nostrane” c’è l’imbarazzo della scelta e sul relativo profilo Instagram la Chiatti si accoda al trend. In larga parte positivi i commenti in calce all’immagine, pure da colleghe altrettanto famose e varie personalità dello spettacolo.

Laura Chiatti: i commenti delle vip

Tra le vip, Michela Quattrociocche scrive che è la foto della vita, pazzesca. Belen Rodriguez, divertita forse perché non se lo sarebbe mai aspettato di vedere l’amica Laura compiere simili prodezze, ride beatamente: la considera stupenda. Poi ancora Pamela Camassa ed Eva Riccobono si aggiungono alla festa.

Tolto questo slancio improvviso, la Chiatti ha sempre preferito mettere in evidenza altri lati di sé, un raro esempio di influencer mai volgare. Chapeau!