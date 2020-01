Paola Barale, tale e quale a Madonna: la gaffe imbarazzante della cantante

Paola Barale e la gaffe di Madonna: la risposta della soubrette non ha tardato ad arrivare

Presto il lungo addio alla tivù finirà. Almeno momentaneamente. Ci sarà anche Paola Barale tra gli ospiti di Live – Non è la d’Urso, ultimamente finita sulla bocca di tutti per alcune dichiarazioni contro Alfonso Signorini.

Pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip 4 il conduttore aveva attaccato Salvo Veneziano, reo di aver professato commenti poco carini su Elisa De Panicis e Paola di Benedetto. Ed è finito sotto processo il concorrente della prima edizione del reality, andato in onda ben vent’anni fa.

Due gocce d’acqua: pure troppo!

Pur concordando con i critici, Paola Barale faceva un appunto al direttore di Chi e altri rotocalchi rosa. È sua opinione che le fotografie ritraenti personalità pubbliche in topless o in momenti privati indichino sempre scarso rispetto verso l’altro sesso.

Il carattere risoluto ha contraddistinto Paola fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, quando cercava la grande occasione per sfondare. Come spesso accade ad inizio carriera, Paola Barale venne dapprima “incoronata” la sosia italiana della pop star mondiale Madonna.

Una somiglianza talmente evidente da confondere qualche anno addietro la stessa cantante. Sui profili social, la Ciccone appariva tenere da giovane in mano una sigaretta, mentre sfoderava lo sguardo malizioso. In calce la didascalia: non fuma ma le piace accendere il fuoco.

Peccato che la donna ritratta non fosse un’ammiccante Madonna versione anni Novanta, bensì la Barale. La gaffe ha immediatamente scatenato l’ilarità degli internauti e tanti commenti italiani hanno tempestato la pagina Facebook dell’artista, mettendo in evidenzia lo scambio d’identità.

Paola Barale usa la carta Evita Peron

Ad accorgersene inizialmente Rudy Zerbi, il prof di Amici e giudice del programma Tu Si Que Vales, rivelatosi un successo pure nell’ultima edizione. In punta di piedi, l’ha avvisata dell’errore, mentre via Twitter un’utente ha preso sul ridere la figuraccia: assistere Madonna postare un’immagine della sosia supponendo si tratti di lei è il colmo.

Lapidaria la conferma della Barale, seguita da uno scatto riguardante Evita Peròn, portata sul grande schermo dalla regina del pop. Se si è fatta pochi scrupoli nel prendere in giro, seppur bonariamente, un mito assoluto, credete che tirerà indietro la gamba stasera?