Nina Moric dichiara ufficialmente guerra: denunciato Luigi Favoloso

Nina Moric denuncia Luigi Favoloso: presentate le carte

Che la guerra abbia inizio. Nina Moric ha denunciato nella mattina di giovedì 23 gennaio l’ex compagno Luigi Mario Favoloso per violenze. Ora è ufficiale.

L’avvocato della modella croata Solange Marchignoli ha inoltrato una denuncia alla Procura di Milano contro l’ex fidanzato, reo secondo Nina di percosse e maltrattamenti su lei e il figlio Carlos Maria, il figlio nato dal passato matrimonio con Fabrizio Corona.

Quanto dichiarato fa riferimento ad episodi avvenuti tra il 2018 e il 2019. Dalle parole, uscita allo scoperto già durante le recenti ospitate a Live – Non è la d’Urso, Nina Moric passa ai fatti.

Le accuse da Barbara d’Urso

Accolta in studio da Barbara d’Urso, la Moric ha accusato Favoloso di aver alzato le mani. Stando alla versione da lei raccontata, l’imprenditore si sarebbe reso colpevole pure su Carlos, verso la fine dello scorso anno. Lo ha picchiato una sola volta, e da quel momento lei ha voluto troncare definitivamente ogni rapporto, ha raccontato in tivù.

Quindi Nina Moric ha spiegato di essere stata anch’essa vittima, in altre circostanze. Grazie al cielo, non tutti i giorni, tuttavia – ha proseguito – episodi simili si sono verificati. Rimasta accanto a Favoloso, ora rimpiange la scelta. Oltretutto Nina ha parlato pure dell’esistenza di un referto ospedaliero riguardante Carlos, il quale suffragherebbe la violenza subita.

Nell’ultimo periodo il nome di Luigi Favoloso è tornato di attualità, precisamente dopo la fuga dall’Italia e il mistero sulla sua sparizione. La madre ne ha inizialmente denunciato la scomparsa, dichiarandosi preoccupata dinnanzi all’irreperibilità del ragazzo.

Nina Moric e l’ex partner fuggiasco: ricostruzione dei fatti

Lasciate perdere temporaneamente le proprie tracce, Luigi si è dapprima fatto vivo con lei via mail, dunque è improvvisamente riapparso sui social, maturata una lunga pausa. In un filmato ha reso noto di essere a Erevan, in Armenia, ma vi sarebbe rimasto ancora poco. Difatti, nei piani aveva in mente di prendere nuovamente il volo.

Senza precisare le motivazioni del viaggio, Favoloso ha dichiarato di non avere nulla da temere e nulla da nascondere. Il miglior modo per smentire qualsiasi genere di accusa sarebbe rientrare in Italia. Staremo a vedere quali saranno le sue prossime mosse.