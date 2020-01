Maria De Filippi: “A C’è Posta per Te niente opinionisti di professione”

Maria De Filippi spiega come convince i grandi personaggi internazionali a presentarsi nelle sue trasmissioni. In passato ebbe un’amara scoperta

Su Canale 5, ogni sabato, i sogni diventano realtà. A C’è Posta per Te di Maria De Filippi si sono dati il cambio eccellenti ospiti nel corso delle varie edizioni e anche quest’anno la partenza è stata dirompente: Johnny Depp. Un mito in carne ed ossa, un attore che non ha bisogna di presentazioni ma solo di essere presentato.

Portare grandi divi internazionali è solitamente complicato. In pochi ci riescono: Fabio Fazio, super stipendiato di casa Rai, e… Maria De Filippi. A ben vedere solo loro due sanno assicurarsi celebrità di tale portata. Purtroppo ad Amadeus è mancato il guizzo finale nella trattativa per invitare sul palco dell’Ariston la favolosa Lady Gaga, colpa di pretese economiche eccessive.

Passerelle di grosse celebrità

Secondo le soffiate riportate dal noto giornalista di gossip Gabriele Parpiglia la squadra di Sanremo aveva imbastito trattative anche con Bradley Cooper e Sharon Stone. Salvo clamorose sorprese dovremo invece “accontentarci” dei nostri Tiziano Ferro, Rosario Fiorello e compagnia cantante.

Nulla da togliere, vuoi mettere però il fascino dell’artista apparentemente irraggiungibile? La lista dei colpi messi a segno da Maria De Filippi è da far girare la testa: Matthew McCounaghey, Chris Hemsworth, Jude Law, Orlando Bloom, lo stesso Bradley Cooper e molti altri sono passati di qui. E la domanda sorge spontanea: come riesce a convincere volti tanto popolari?

Maria De Filippi: la caccia al Vip

Sulle colonne de Il Corriere della Sera, la moglie di Maurizio Costanzo svela il suo modus operandi, riassumibile così: fari accesi e tanta buona volontà. Ha sempre tentato di aggiudicarsi ospiti non di professione. Senza nulla togliere loro, il proposito è quello. Da lì, uno ci prova.

Cerca di incastrare gli impegni, essendo poi una trasmissione registrata, si muove parecchio prima. Depp si trovava per esempio a Venezia: allora ha fatto il blitz, cercato le coincidenze favorevoli. Poi le sbandate capitano, fanno parte del mestiere: quando Maria De Filippi ha visto Uma Thurman da Fazio si è dispiaciuta: non lo sapeva.

I fan la “perdoneranno”…