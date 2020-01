Oroscopo Paolo Fox del 26 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 gennaio è pronto a rivelare che cosa dicono gli astri per i 12 segni zodiacali per questa giornata di fine weekend. Giove e Saturno favoriscono le persone nate sotto il segno Vergine, mentre le stelle aiutano i nativi dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per tutti i simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata ideale per parlare e capire cos’è che non funziona in un rapporto. Anche se Giove e Saturno dissonanti rallentano tutto, ciò non vuol dire sfiducia, pessimismo o chiusura. Anzi, sembra che in questi giorni abbiate voglia di riemergere. Se avete un progetto in corso dovete avere ancora un po’ di pazienza, perché sarà dalla primavera che molte cose andranno a buon fine.

Toro – L’unica cosa che conta in questa giornata è la vostra voglia di andare avanti in un progetto. Le relazioni interpersonali sono favorite, anche se in questa domenica non avete un animo tranquillo. Dal punto di vista fisico siete un po’ sottotono.

Gemelli – In amore dovete capire come stanno veramente le cose perché chi è single trova solo situazioni complicate. Anche le coppie longeve hanno dubbi e sospetti. Evitate di pensare sempre in negativo: la Luna aiuta nelle conversazioni, anche se in amore restano mille dubbi. Per il lavoro si riparte, anche se in maniera lenta.

Previsioni di domenica 26 gennaio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Luna interessante fino a martedì. Tre giorni davvero importanti e intriganti, anche nei rapporti interpersonali. Paolo Fox consiglia di approfittare di questa Venere in transito positivo per rapportarvi agli altri in maniera serena. Favoriti i viaggi. Le relazioni d’amore che sbocciano in questo momento sono decisamente valide.

Leone – Questa giornata rivela la vostra natura un po’ scontrosa, anche se del tutto giustificata. Molte persone che vi stanno attorno godono a mettersi contro di voi o contro i vostri ideali. Appena avete un’idea o una speranza, c’è chi si diverte a mettere il bastone tra le ruote o a pretendere che voi facciate un passo indietro. In amore fate molta attenzione.

Vergine – In questa giornata le stelle sono davvero intriganti, con Giove e Saturno favorevoli. Tutto questo non significa che i soldi piovono dal cielo o che arrivano gratifiche senza chiederle. Le occasioni da cogliere al volo, però, non mancheranno. Questo è un ottimo periodo anche per chi deve sistemare contenziosi familiari, economici o lavorativi.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa domenica aprite le porte all’amore. Se avete qualche dubbio o se avete intenzione di risolvere un piccolo problema personale, questo è il momento adatto. Le discussioni non mancano! Per il lavoro nulla è certo: chissà cosa accadrà da maggio in poi! Se avete contratti o accordi in sospeso, si rinnoveranno tra aprile e maggio. Trascorrete questa domenica tra persone che vi vogliono bene.

Scorpione – Ci sono situazioni che poco vi convincono oppure vi sentite un po’ stanchi. È da venerdì che vi sentite affaticati e abbastanza nervosi. Dal punto di vista lavorativo vi sentite poco spalleggiati oppure avete fatica a riprendere il ritmo giusto. In amore, molti di voi stanno cercando di recuperare il tempo perduto ma dovete fare attenzione alle parole. Criticate il vostro partner perché ha un atteggiamento apparentemente arroganti, ma dovete sapere che la perfezione non esiste.

Sagittario – In questa giornata avete voglia di tornare ad essere positivi. Se avete una relazione che va avanti da molto tempo, cercate di non mettere in discussione tutto. Se avete problemi d’amore, si risolveranno a febbraio. Resta una domenica inutile per i contatti e le relazioni interpersonali.

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata cercate di spendere di meno. Avere qualche soldo in più fa comodo per poter sviluppare un progetto che avete in mente. L’oroscopo di Paolo Fox spera che voi abbiate discusso con una persona che ha chiarito tutto ciò che vi saranno utili per il futuro. È arrivato il momento di mettere ordine nella vostra vita sentimentale: da una chiusura può esserci una nuova apertura.

Acquario – Giornata ideale per fare qualcosa d’importante. Questa Luna nel segno parla di tensioni, mentre Sole e Mercurio nel segno parlano anche di amori importanti che sbocciano adesso. Tuttavia, per ora avete voglia di libertà. Se volete conciliare il vostro desiderio di libertà con quello di coppia dovete trovare una persona che vi dà stimoli mentali.

Pesci – Le stelle sostengono il vostro segno e dalla prossima settimana saranno anche più interessanti. Venere nel segno vi aiuta a relazionarvi con gli altri in maniera più gioiosa. Un incontro d’amore può stordirvi, cambiarvi la vita. I cuori solitari dovrebbero guardarsi attorno. I rapporti che vivrete saranno molto importanti per il futuro.