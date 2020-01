Salvo Veneziano stronca Alfonso Signorini: “Due pesi e due misure”

Salvo Veneziano affossa Alfonso Signorini per il comportamento elemento con Antonio Zequila per le brutte parole su Valeria Marini

È uscito ed eventuali nuove incursioni di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4 vanno escluse. Sentitosi tagliato fuori, il pizzaiolo siciliano esprime ora tutto il proprio rancore verso Alfonso Signorini.

Col conduttore l’ex gieffino ha il dente avvelenato. Non perde occasione di rinfacciargli la sua squalifica, ritenuta ingiusta e pure mentre l’ultima puntata del reality show trasmesso su Canale 5 andava in onda glielo ha fatto presente.

Nel corso della serata sono stati nuovamente oggetto di discussione le battute riservate alle donne dopo Salvo Veneziano, in particolare la questione delle espressioni su Valeria Marini. La diva dai baci stellari ha varcato la soglia della Casa nella quinta puntata per un incontro risolutore con Rita Rusic, finito in toni accesi.

Due pesi e due misure

Antonella Elia e Antonio Zequila si sono in particolare esposti, autori di commenti crudeli indirizzati a Valeria. Alfonso ha messo in riga i concorrenti, parlando pure di aggressività verbale verso il genere femminile.

Lo stile di Signorini ha però deluso Salvo Veneziano, rimproverato per primo dal presentatore durante la prima settimana. Secondo lui, il direttore di rotocalchi rosa avrebbe trattato in modo imparziale le diverse situazioni.

Vederlo ridere mentre parla con Zequilà intento a dare della “cozza” a Valeria Marini lo giudica ironicamente un bello spettacolo. Ha notato che la violenza verbale sulle donne non ha senso in siffatta circostanza, mentre lui lo hanno dipinto come un mostro. Della serie: due pesi e due misure.

Salvo Veneziano: un’immagine da riscattare

Il riferimento va esplicitamente alla querelle Zequila-Marini, ma forse intende pure altre situazioni verificatesi nei precedenti appuntamenti. Salvo crede di essere stato preso a capro espiatorio perché, in caso contrario, Signorini avrebbe dovuto prendere pure stavolta provvedimenti, invece di riderci su.

Causa della sua squalifica i termini poco carini usati per Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Con l’influencer Veneziano ha già avuto un confronto nel celeberrimo ascensore di Live – Non è la d’Urso. Assistito ai familiari messi sotto accusa dagli hater via social, l’ex concorrente del GF 1 tenta di riscattare la propria immagine.