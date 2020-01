Justin Bieber e Shawn Mendes ancora nemici: l’ultimo affronto

Justin Bieber cerca la pace con Shawn Mendes, lui lo schiva

Non serve leggere nella loro mente per sapere che Justin Bieber e Shawn Mendes siano tutto fuorché grandi amici. Del resto, se svolgi lo stesso mestiere, ti rivolgi allo stesso pubblico, peraltro in un mercato ultra-competitivo come quello discografico, sarebbe “strano” il contrario.

È un po’ il triste destino che attende i numeri primi, quella solitudine dilaniante, almeno nel tuo ambito professionale, e l’approccio dei media gioca sicuramente contro. Sugli scandali i tabloid ci sguazzano, predisposti nell’infilarci del marcio pur di vendere qualche copia in più.

Addossare le colpe unicamente alla stampa è però nel caso di Justin Bieber altrettanto bugiardo. La pop star ha mostrato in molteplici occasioni una spiccata predisposizione nell’attirarsi le antipatie dei colleghi e anche se lui tanto millanta di essere oggi una persona completa nuova, forse il lupo non ha perso totalmente il vizio.

Chi è il principe del pop?

In passato Justin Bieber ha lanciato frecciatine verso Shawn Mendes e ne ha scritto in maniera errata il nome. Piccoli dispetti, al chiaro scopo di provocare il rivale: uno solo può essere il re.

E secondo l’Observer Magazine il re è Shawn Mendes, incoronato ‘principe del pop 2019’. Invece di congratularsi con il rivale o quantomeno ingoiare il rospo amaro il cantante di Sorry è partito al contrattacco.

Apostrofandolo amico, gli consigliava di tenere i piedi ben saldi per terrà poiché gli toccherà infrangere ulteriori record prima di scalzarlo sul trono di artista numero uno della musica canadese. Se vuole se la possono giocare ad hockey, nonostante gli abbiano detto che è un vero asso sul ghiaccio.

Justin Bieber e Shawn Mendes: riconciliazione lontana

Predica pace Justin. Da uomo sposato, i colpi di testa sono roba superata. Durante il listening party del suo nuovo album, Bieber ha chiamato Mendes un altro tesoro canadese. Pace fatta? Piano con i giudizi facili perché spesso affrettati.

In un video è possibile vedere Shawn ignorare totalmente Justin Bieber. Lasciarsi scivolare i torti addosso è complicato e bisognerà concedere loro il tempo necessario per chiarirsi definitivamente, mettendo una pietra definitiva sul passato.