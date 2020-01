Giordana Angi: “Grazie ad Amici ho preso una decisione…”

View this post on Instagram

Usciranno canzoni nuove e sono contenta di poterle condividere. Scrivere mi fa star bene ed è specchio continuo di una vita che scivola in fretta e dentro la quale mi piace trovare senso, è specchio delle mie emozioni,di ciò che vivo e, finché sarà così, non smetterò di farlo ed, in mezzo a tante inutilità, è l’unico motivo che mi spinge davvero a fare canzoni. Da me avrete sempre e solo quest’esigenza, e se non la dovessi avere più, mi fermerei. La musica è posto libero, passione dalla quale non mi aspetto nulla in cambio. Per questo, nonostante il periodo denso, sto dando esami all’università, sto cercando d’impegnarmi al massimo. La musica, attraverso @amiciufficiale, mi ha permesso di fare 2 dischi e, di conseguenza, di pagarmi gli studi che non avrei potuto pagarmi e per questo mi sento una privilegiata e me lo ricordo ogni giorno. Tutto il resto, tutto quello che gira intorno alla musica ma non è in buona fede, non è vero o non rispetta chi mette a nudo le proprie emozioni per condividerle, non m’interessa. Ci tenevo a ricordamelo e a ricordarvelo. ❤️ Baci