Elisabetta Gregoraci, nuovo affondo a Nicola Savino: “Me lo ha rinfacciato”

Elisabetta Gregoraci svela ulteriori dettagli sull’esclusione da L’Altro Festival per volere di Nicola Savino

Le polemiche sollevate da Elisabetta Gregoraci per la mancata partecipazione a L’Altro Festival hanno creato baccano. Come raccontato dalla showgirl calabrese, avrebbe dovuto lei affiancare Nicola Savino.

Tuttavia, i piani sarebbero improvvisamente saltati e, attraverso un lunghissimo post via social, l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfogato tutta la propria frustrazione. E, dettaglio ancor più interessante, Elisabetta Gregoraci ha svelato il motivo dell’esclusione, di natura politica.

Ovviamente, Savino è intervenuto, liquidando sbrigativamente la faccenda: si tratta di un semplice malinteso. E lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse canora, ha spalleggiato Savino e non ha potuto fare a meno di lanciare frecciatine verso la soubrette.

Mancanza di rispetto

Interpellata dal settimanale Grazia, Elisabetta Gregoraci sente di aver ricevuto un trattamento ingiusto. Le hanno mancato di rispetto e fatta sembrare raccomandata. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla giusta parte e poi utilizzano metodi peggiori delle persone criticate. Un’ingiustizia bisogna denunciarla.

Amadeus ha detto che i no vanno accettati. Ed Elisabetta Gregoraci lo condivide, purché dietro sussistano valide argomentazioni. Sta lavorando al progetto da ottobre, ha respinto altre proposte, si è tenuta libera per quella settimana. Ha rinunciato di andare a Los Angeles.

In aggiunta, la delusione dipende dalla spiacevole conversazione intrattenuta tra lei e Nicola Savino. La ferisce soprattutto il fatto di non essere stata presa in considerazione a causa della professionalità, ma di aspetti extra.

Nel chiarimento, Nicola Savino è stato irremovibile. Le ha detto di averlo saputo tardi, di aver già formato la propria squadra e dei dettagli l’hanno lasciata attonita. Le ha rinfacciato di essere stata moglie di Briatore, mentre all’interno del proprio format ha un comico di sinistra. Distacco eccessivo.

Elisabetta Gregoraci: non abbastanza social

Inoltre, l’impronta dello show sarà un team digitale ed Elisabetta, non essendolo abbastanza, sfigurerebbe al confronto. E la Gregoraci controbatte: ha oltre un milione di follower e i commenti social al post dove parla della vicenda sono più di 5mila.

Adesso la parola passerebbe nuovamente al duo Savino-Amadeus. Romperanno il silenzio oppure considereranno chiuso l’argomento? Mentre il Festival si avvicina ad ampie falcate, le attenzioni rischiano di venire catalizzate dallo scontro, invece della musica, il reale motivo per cui andrà in scena pure la 70esima edizione.