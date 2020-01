Tiziano Ferro, annuncio bomba: verranno a galla dei segreti

Tiziano Ferro annuncia un nuovo avvincente progetto

Tiziano Ferro sta passando un periodo sensazionale. Oltre ad essere felicemente sposato, il cantante di Latina ha importanti progetti, già lanciati o comunque in divenire. In primis il suo ultimo album, Accetto Miracoli, successo commerciale come gli è sostanzialmente sempre capitato nella sua pluridecennale carriera.

Fra pochi giorni sarà poi ospite fisso del Festival di Sanremo 2020, programmato dal 4 all’8 febbraio. Su quale compito svolgerà effettivamente all’Ariston i fan accampano diverse teorie e presto sapranno la verità. Quale modo migliore di festeggiare i prossimi 40 anni?

Fra poche settimane Tiziano Ferro varcherà la soglia degli ‘anta’, tempo di bilanci e nel suo caso il borsino non può che essere assolutamente positivo. Per l’occasione terrà dalla prossima estate un lungo tour negli stadi d’Italia e i biglietti vanno a ruba.

Viaggio nel dietro le quinte

Come se ciò non bastasse, l’artista ha da poco annunciato via social l’arrivo del primo documentario ufficiale a lui dedicato, del quale se ne fa un gran parlare già da diverso tempo ormai. Il lungometraggio, previsto da giugno su Amazon Prime Video, mostrerà i retroscena della realizzazione di Accetto Miracoli e svelerà quanto accaduto negli scorsi dodici mesi grazie a dei contributi inediti.

La notizia è naturalmente diventata virale in tempo zero. Una volta tanto Tiziano Ferro si metterà a nudo, combattendo contro quel suo essere schivo che l’ha pure spinto nel prendere casa molto lontano dall’Italia, per l’esattezza a Los Angeles dove abita con il compagno.

Tiziano Ferro: matrimonio e figli

Fra l’altro, Ferro ha pubblicato la locandina del documentario, senz’altro tra i progetti più attesi in uscita nei mesi futuri. Il lavoro sarà impreziosito da scene inedite rubate dalle nozze insieme alla dolce metà, Victor Allen, celebrate in una cerimonia blindatissima nella meravigliosa Sabaudia.

E poi un possibile argomento caldo discusso concernerà l’ipotetico desiderio di diventare genitori, spifferato in passato, ma smentito da Tiziano Ferro.

Lavoro, matrimonio e (si spera) figli: cosa chiedere di più? L’opera promette di tenere incollati allo schermo! Amazon Prime Video, lo ricordiamo, è il servizio on-demand del colosso e-commerce, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Prime. L’app è scaricabile su smart tv, pc, tablet e smartphone.