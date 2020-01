Maria De Filippi ferma tutto e lascia lo studio di C’è Posta Per Te: ecco cosa è successo

A C’è Posta per Te la storia di Nella, Dora e Pasquale

Sabato 25 gennaio su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi, Una delle protagoniste della serata è stata Nella, che si è rivolta alla redazione per suo padre. La donna voleva sapere dal genitore se la considera ancora sua figlia, oppure se deve considerarsi orfani visto che lui si è creato un’altra famiglia.

La 51enne ha affermato che lui l’ha sempre considerata un’estranea e lui succube di Dora. Dopo un breve confronto, però, la padrona di casa ha interrotto tutto lasciando lo studio di C’è Posta. Il motivo? La nuova moglie del padre si è rifiutata di aprire la busta a Nella.

Maria De Filippi lascia lo studio: ecco il motivo

A C’è Posta per Te Nella vuole ricucire il rapporto col padre rotto perché non è stato avvisato della nascita della nipote avvenuta in tarda notte. In studio Dora ha più volte scosso la testa di fronte alla richiesta della 51enne, affermando che lei non vuole avere nulla a che fare con lei.

Dopo essersi scambiate una serie di frecciatine velenose su chi è la madre cattiva e la figlia vittima, la moglie di Pasquale ha detto alla conduttrice la sua intenzione di non aprire la busta.

Tuttavia non ha impedito al marito di farlo visto che in fin dei conti Nella è figlia di lui. A quel punto Maria De Filippi ha lasciato lo studio del people show per raggiungere Dora dietro le quinte e magari convincerla di cambiare idea. Purtroppo, però, i tentativi della pavese non sono riusciti a niente.

Clamorosa gaffe a C’è Posta per Te

Il signor Pasquale, padre di Nella, a C’è Posta per Te ha riferito di essere arrabbiato con la figlia per via della nascita della nipote. L’uomo ha detto di non essere stato informato. Poi avendo un dialogo con la padrona di casa Maria De Filippi, l’uomo ha commesso una clamorosa gaffe.

In pratica ha affermato che chi non rispetta il cane, non rispetta il padrone e il cane è sua moglie. Parole che hanno imbarazzato moltissimo la conduttrice pavese e mandato in visibilio il pubblico presente in studio.