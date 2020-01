Maria De Filippi scioccata a C’è Posta Per Te: il padre di Luigi ha mandato in ospedale la madre

Maria De Filippi turbata per la storia di Luigi e Gabriella

Dopo il successo delle precedenti puntate, sabato su Canale 5 è stato trasmesso il terzo appuntamento di C’è Posta per Te. In una delle storie della serata, Maria De Filippi ha fatto chiamare una terza persona non presente: la zia di Luigi.

E proprio sulla parente di quest’ultimo, visibilmente turbata Maria De Filippi ha detto che non ha fatto una cosa corretta mostrargli le prove del tradimento. A chiamare la redazione del people show è stata Gabriella, che ha tre figli.

La donna vuole recuperare il rapporto con uno di essi perché non le parla da quattro anni dopo aver saputo che lei ha tradito il marito. Le prove del tradimento Luigi le ha avute attraverso la sorella di Gabriella. Una storia molto particolare che ha diviso a metà il pubblico della trasmissione Mediaset.

Il tradimento mostrato dalla zia

Gabriella ha tradito il marito ed è finita pure in ospedale. In pratica, dopo 17 anni di matrimonio la donna si è resa conto di non provare più un sentimento d’amore nei confronti del marito. Quindi, la famiglia siciliana si è trasferita in una piccolo comune, mentre la madre di Luigi inizia a sentirsi sempre più sola. A quel punto conosce un uomo attraverso i social network.

Oltre dieci anni fa si sono incontrati e da quel momento in poi instaurano una relazione sentimentale. Il marito, però, si è accorto che qualcosa non andava con la moglie, per questa ragione ha detto alla cognata di indagare fornendogli le prove del tradimento. Gabriella a C’è Posta per Te ha chiesto umilmente scusa al figlio. In tutto questo Maria De Filippi ha provato a convincere il ragazzo ma lui era inamovibile.

Luigi chiude la busta alla madre: Maria De Filippi sconfitta

A quel punto ha chiesto a Maria De Filippi di chiudere la busta, tuttavia ha aperto uno spiraglio dicendo che non sarà a vita. Luigi con suo padre non ha mai affrontato l’argomento del tradimento. Quindi la padrona di casa ha provato a fare un secondo tentativo dicendogli di essere molto testardo e di dare una nuova possibilità alla donna che lo ha messo al mondo. Ma tutti i tentativi della moglie di Maurizio Costanzo sono stati vani. Luigi è andato via.