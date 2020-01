Oroscopo Branko del 26 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 26 gennaio porta una ventata di novità per tutti i segni zodiacali. Per i nativi dei Gemelli è una giornata baciata dalla fortuna, invece, per le persone nate sotto il segno dello Scorpione è carica di tensione. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro della giornata di domenica per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 26 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa Luna nuova in Acquario penalizza tutti, però, questo transito vi sprona a esprimere qualcosa di nuovo, nel lavoro e nelle relazioni private. Siete pronti a raggiungere il traguardo del successo. Andrà tutto bene!

Toro – Il Sole e la Luna portano complicazioni in famiglia, mentre le stelle mettono alla prova il vostro talento e la pazienza. Mercurio, molto vicino al Sole, stressa il vostro sistema nervoso e i vostri punti deboli. Emozioni d’amore, le gambe vi tremano.

Gemelli – In questa giornata, la fortuna bacia il campo finanziario e professionale. Sfruttate questa giornata di domenica perché domani Luna sarà in Pesci e vi farà trovare confusione nel vostro ambiente. Siate veloci nel raggiungere il vostro amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – La voglia di apportare qualche cambiamento nel campo lavorativo e nelle collaborazione è più forte che mai. Prima di farlo, dovete fare in modo di avere certezze nell’attività e rassicurazioni per il futuro. L’amore c’è, infatti, Venere è innamorata di voi.

Leone – Giornata non conforme al vostro carattere, alla vostra personalità. L’esperienza insegna che dalle Lune più severe nascono ottimi incontri. Inoltre, dovete saper valutare bene anche le esperienze negative. Infine, l’amore è caldo e romantico.

Vergine – Anche se domenica è una giornata di riposo, non dovete perdere le occasioni che riguardano la vita professionale. Mercurio eccezionale porta offerte e proposte da non sottovalutare. Inoltre, questo pianeta vi aiuta a esprimere i vostri sentimenti d’amore.

Previsioni di domenica 26 gennaio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata molto attiva, potete contare sull’eccezionale protezione della Luna in Acquario, congiunta a Mercurio. Cercate di approfittare della generosità delle sue stelle. Magari incontrate una persona interessante durante un viaggio, spostamento. Riunite la famiglia.

Scorpione – C’è qualche tensione nella vita privata e nei rapporti di lavoro ma avendo il cielo favorevole, alla vostra porta potrebbe bussare l’amore o il successo. Attenzione alla salute, curate i vecchi problemi. Alcuni di voi devono tenere sotto controllo la tosse.

Sagittario – Siete delle persone che riescono a stare al passo con la vita e a stare dietro a tante ottime novità nel campo lavorativo e degli affari. Questa domenica è una giornata eccitante per amori giovani, meno per le coppie sposate che devono affrontare qualche problema.

L’oroscopo di Branko del 26 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete al centro dell’attenzione e le stelle vi aiutano a realizzare tutto ciò che avete in mente. Nel campo dei soldi, Mercurio congiunto alla Luna suggerisce idee ardite ma realizzabili. Venere amplifica il vostro desiderio d’amore. Non mancano incontri fortunati.

Acquario – Domenica illuminata da Sole e Mercurio, due aspetti eccezionali per ogni attività. Crescono gli affari, aumentano gli incontri casuali che vi riservano emozioni e sorprese. Ciò che farete in casa e con i parenti è una pagina che dovrete scrivere da soli.

Pesci – Il campo professionale non è a vostro favore, dovete stare attenti alle persone che lavorano con voi. Luna nuova nel segno e Marte in Sagittario vi avvertono che qualcuno potrebbe mettervi il bastone tra le ruote. Si tratta di concorrenza, rivalità professionale ma il successo sarà nelle vostre mani. Venere è la vostra fortuna!