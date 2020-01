‘Ylenia Carrisi è viva e fa la giardiniera’: la nuova indiscrezione sulla figlia di Al Bano e Romina Power, la nuova foto

Nuove indiscrezioni sulla sparizione di Ylenia Carrisi

Stando al giornalista Roberto Fiasconaro, Ylenia Carrisi sarebbe ancora in vita. L’uomo in questi anni ha realizzato ben tre libri sulla scomparsa della primogenita di Al Bano e Romina Power. Ma ora, nell’ultimo numero del magazine tedesco Freizeit Revue è stata pubblicata un’intervista al capo della polizia di New Orleans Warren J. Riley.

Quest’ultimo sostiene che la figlia della storica coppia si troverebbe a Sant’Anthony’s, all’interno del convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona. Il periodico, inoltre, ha pubblicato anche alcuni scatti del convento e della Carrisi come è oggi che avrebbe 49 anni.

A confermare questa tesi ci ha pensato la detective della squadra omicidi del New Orleans Police Department Gwen Guggenheim. Raggiunta per un’intervista avrebbe detto che hanno dei nuovi indizi su dove si trova Ylenia. Tuttavia non ha potuto fornire altri dettagli sulla vicenda visto che l’indagine è ancora in corso.

Il convento la terrebbe nascosta, nessuno può varcare

A fornire la pista del convento in Arizona St. Anthony’s sarebbe stata la medium di Amburgo Casia Chayenne. Quest’ultima, però, ha confermato solamente alcuni sospetti di Frank Crescentini. Quest’ultimo è un agente segreto di Las Vegas che ha lanciato il clamoroso scoop scrivendo un libro, ma mai uscito nelle librerie.

La polizia statunitense, però, non potrebbe fare nulla perché non c’è alcun procedimento penale a carico della primogenita di Al Bano e Romina Power. Infatti il monastero cui la ospiterebbe non è tenuto a rivelare il nome dei propri ospiti, che godono della massima protezione.

Ylenia Carrisi era una giardiniera?

A far aumentare i sospetti sulla tesi elencata prima sono le parole della centralinista del monastero in Arizona. Dopo la telefonata della Polizia, una giardiniera ha preso le sue cose ed è fuggita via. Era molto turbata e voleva recarsi in Asia, ha detto Padre Samuel insinuando che si trattasse si Ylenia Carrisi.

Raggiunto dal Corriere della Sera, Guggenheim non ha né confermato e nemmeno smentito l’articolo. Resta il fatto che la Power è convinta che la figlia sia ancora viva, ma se lo fosse perché è scappata dalla sua famiglia?