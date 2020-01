Grande Fratello Vip 4, concorrente finisce in ospedale: ecco cosa è successo [FOTO]

Barbara Alberti finisce in ospedale

La casa del Grande Fratello Vip 4 ha perso temporaneamente un’inquilina. Stiamo parlando di Barbara Alberti che è stata trasportata in ospedale a causa di un malore. Al momento non sappiamo cosa sia accaduto realmente alla nota scrittrice.

Infatti, nonostante la diretta su Mediaset Extra, i telespettatori si sono accorti della sua mancanza solo nel tardo pomeriggio. Successivamente è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nella nota si legge che la Alberti è stata trasportata in una struttura sanitaria per effettuarle un controllo medico. Al momento la donna si trova in ospedale in attesa di tornare nuovamente nella casa di Cinecittà. (Continua dopo la foto)

La scrittrice annuncia il ritiro nella puntata di lunedì

Venerdì scorso su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 e in quell’occasione Barbara Alberti ha reso nota la sua decisione. Nel specifico la scrittrice ha detto di voler uscire nell’appuntamento di lunedì 27 gennaio 2020. La donna dopo un paio di settimane all’interno della casa più spiata d’Italia vuole mettere fine alla sua esperienza. Ma per quale ragione?

Sembra che la Alberti non riesce a vedere il GF come un gioco perché in ballo ci sono i sentimenti delle persone. Nonostante le parole di Alfonso Signorini che ha provato in tutti i modi di farle cambiare idea, la gieffina ormai ha preso la sua decisione. Ora Barbara si trova in una struttura ospedaliera non si sa per cosa, anche se i telespettatori sospettano che sia un modo da parte degli autori di farla rimanere nella casa di Cinecittà.

L’accusa ad Alfonso Signorini e il contratto di Barbara Alberti

Durante un confronto con Adriana Volpe, Barbara Alberti ha confessato che al Grande Fratello Vip 4 sta rovinando la sua immagine perché è uscito fuori la parte peggiore di lei. Stando alle parole della scrittrice, gran parte della colpa è attribuibile al conduttore Alfonso Signorini che, durante le dirette l’avrebbe trattata malamente più volte.

Inoltre la gieffina ha confidato di avere un contratto differente agli altri inquilini della casa. In pratica le verranno pagate tutte le puntate di cui ha fatto parte, quindi in caso di ritiro non perde nulla e nemmeno deve pagare una penale.