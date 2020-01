‘Una nuova porcata, vergogna…’: Luca Laurenti e Paolo Bonolis nei guai ad Avanti un altro! [FOTO]

Paolo Bonolis dimentica gli occhi ad Avanti un altro!

La puntata del sabato di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 è stata caratterizzata da una nuova polemica nei confronti dei conduttori. Il motivo? Tutto è partito da una dimenticanza da parte di Paolo Bonolis che durante la fase finale del gioco, ovvero quella in cui deve leggere le 21 domande al campione di turno, si è scordato qualcosa di indispensabile.

A quanto pare il collega di Luca Laurenti non riesce a vedere da vicino, quindi ogni sera di deve munire di occhiali per farlo. Purtroppo ieri non era munito, quindi si è recato da un signore del pubblico per farseli prestare, ma essendo sporchi li ha rimandati indietro.

Nuove critiche per i due conduttori di Avanti un altro!

Dimenticandosi gli occhiali, Paolo Bonolis è stato costretto a rinunciare a leggere le domande facendosi sostituire ancora una volta da Luca Laurenti. Non sono bastate le polemiche di un paio di settimane fa quando la scelta del conduttore romano ha fatto perdere molti soldi ad una concorrente.

Infatti, anche in questo caso la campionessa di turno si è trovata in grosse difficoltà a rispondere a causa del modo imbarazzante in cui si pone il Maestro. Quest’ultimo oltre ad averle fatto perdere tempo inutile e denaro prezioso, l’ha praticamente fatta andare nel pallone.

Una circostanza che in un primo momento ha divertito il pubblico in studio, mentre sul web si è scatenata un’altra polemica. Infatti sui social si sono lamentati con i due conduttori che, a causa delle loro gag danneggiano i concorrenti. (Continua dopo la foto)

Marco Salvati riprende Paolo Bonolis

A quel punto è intervenuto l’autore del game show, Marco Salvati, rimproverandolo in modo ironico davanti a tutti. L’umo gli ha consigliato di stare più attento e di non commettere più una cosa del genere.