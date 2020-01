Uomini e Donne spoiler: Giovanna è la nuova tronista, Maria glielo chiede in modo spiazzante

Ieri, sabato 25 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del tron classico di Uomini e Donne e gli spoiler sono già trapelati. L’avvenimento più eclatante è stato, sicuramente, la presentazione della nuova tronista Giovanna.

Dopo il no ricevuto da Giulio, l’Abate è stata invitata in studio per parlare di quanto accaduto. Ad un certo punto, però, la padrona di casa Maria De Filippi l’ha spiazzata con un gesto inaspettato.

Maria dice a Giovanna di essere la nuova tronista

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai, anche se quanto accaduto ieri non ha sorpreso particolarmente i telespettatori. Come riportato dalle talpine de Il Vicolo della news, ieri si è registrata una puntata del trono classico e la piega che ha preso la registrazione è stata davvero emozionante.

La conduttrice è partita con un RVM nel quale ha mostrato il momento della scelta di Raselli con le relative reazioni delle sue corteggiatrici. In seguito, è andato in onda un altro filmato nel quale è apparsa l’Abate, intenta a commentare quanto accaduto poco prima in studio.

Dopo qualche giorno, poi, la De Filippi l’ha mandata a chiamare con una scusa e la ragazza si è presentata in trasmissione credendo di dover continuare a parlare della scelta di Giulio. Giovanna, però, quando è entrata ha trovato lo studio al buio e solo un trono illuminato al centro dello studio, è stato così che ha scoperto di essere la nuova tronista.

I primi corteggiatori e la reazione del web

La ragazza, ovviamente, non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime ed ha esclamato di non riuscire a credere ai suoi occhi. A quanto pare, dunque, la ragazza ha appena iniziato un nuovo percorso all’interno degli studi di Maria De Filippi e si spera che il finale sia decisamente più roseo.

Per la nuova tronista Giovanna sono già scesi tanti ragazzi, di cui alcuni già noti ai telespettatori. Il primo è Francesco, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Il secondo, invece, è Sammy, ex tentsatore di Temptation Island VIP. Il pubblico da casa, intanto, ha commentato la decisione della conduttrice e, al momento, si evidenziamo due fazioni: una favorevole e un’altra completamente contraria a vedere sempre le solite facce.